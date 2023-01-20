В Пермском крае власти хотят защитить от вандалов деревенское кладбище

На кладбище необходимо установить забор и распашные ворота Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае власти Ординского муниципального округа ищут подрядчика для установки защитных антивандальных ворот и забора на территории кладбища в деревне Щелканка. Исполнителя планируют определить через конкурсную процедуру. Начальная и максимальная цена контракта — более 300 тысяч рублей.

«Устройство ограждения мест традиционного захоронения. Декоративно-защитное ограждение и входная группа. Наименование оборудования: ограждение, столб для газонного ограждения, калитка, ворота распашные с вензелями в количестве не менее 12 штук. Материал — металл кованый, цвет краски черный», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

Также уточняется, что ворота и забор должны выдерживать нагрузку до 50 килограммов. Гарантийный срок после установки составляет 60 месяцев, в течение которых подрядчик обязан проводить ремонтные работы за свой счет. Итоги конкурса планируют подвести первого февраля.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители пермского города Очер собирают деньги для обустройства проездов на местном кладбище. В рамках бюджетирования необходимо найти более 200 тысяч рублей — тогда оставшуюся часть добавят бюджеты края и города.