Жители пермского города собирают деньги на благоустройство кладбища

В городе Очер пермского края жители собирают деньги, чтобы обустроить проезды на местном кладбище. В рамках проекта инициативного бюджетирования им нужно найти более 200 тысяч рублей — тогда оставшуюся часть добавят бюджеты края и города.
«Устройство проездов кладбища в г. Очер. По проекту инициативного бюджетирования собрана сумма в размере 175 000 рублей, сумма необходимая для реализации проекта со стороны населения составляет 219 948 рублей», — сообщает управление экономического развития Очерского округа в социальной сети «ВКонтакте».
Всего на работы требуется 4 млн 398 тысяч 967 рублей, указано на сайте проекта «Управляем вместе». Необходимость приведение дорожек на кладбище в нормальное состояние обосновывают тем, что «проезд на территории затруднен, так как дорожное покрытие имеет просадины, ямы и иные повреждения», а ходить пешком просто небезопасно.
Это уже не первый этап благоустройства местного кладбища, на который деньги собирают сами жители Очера. В 2022 году горожане отдали почти 200 тысяч рублей на строительство забора вокруг погоста.
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