Митрополит ХМАО уедет во Вьетнам и на Филлипины

Митрополит ХМАО посетит с архипастырским визитом Филиппины и Вьетнам

Митрополит Павел поедет с рабочим визитом в Азию Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетит Филиппинско-Вьетнамскую епархию в рамках архипастырского визита. На официальной странице митрополии в социальной сети появилась информация о сроках поездки — она пройдет с 1 по 23 февраля.

«Митрополит Павел с архипастырским визитом посетит Филиппинско-Вьетнамскую епархию. С 1 по 23 февраля 2023 года, после длительного перерыва, связанного с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, состоится архипастырский визит митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, управляющего Филиппинско-Вьетнамской епархией в приделы республик Филиппины и Вьетнам», — указано в публикации.

На Филиппинах владыка посетит ряд православных общин и приходов в разных провинциях республики, где совершит богослужения и проведет епархиальное собрание духовенства и мирян. «Также в рамках поездки состоятся рабочие встречи управляющего Филиппинско-Вьетнамской епархией с представителями государственной власти городов республики, послом РФ в республике Филиппины и сотрудниками дипломатического корпуса», — говорится в сообщении. Во Вьетнаме митрополит также планирует посетить соотечественников и встретиться с послом РФ и дипкорпусом.

Ранее URA.RU писало о торжественных службах, которые провел митрополит Павел. Он отслужил литургию в Воскресенском соборе Ханты-Мансийска.