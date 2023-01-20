В Екатеринбург привезли 300 работ Дали, Гойи и Пикассо. Видео

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Выставка Михаила Сажаева в галерее Главный проспект и презентация нового сезона. Екатеринбург
В "Главном проспекте" Екатеринбурга представили сразу несколько экспозиций

В Екатеринбурге открылась выставка «Великие испанцы», куда вошли оригиналы работ художников Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Жоана Миро. Увидеть экспозицию можно в выставочном центре «Главный проспект», передает с места событий корреспондент URA.RU.

В экспозиции представлены, в том числе, одна из самых известных работ Пикассо "Голубь мира", серии работ Дали "Дон Кихот" и "Далинианские лошади", а также серия "Созвездия" Миро, работы из серии гравюр "Тавромахия" Гойи. Всего порядка 300 работ. 

"Это очень значимое событие не только в жизни нашего города, нашей области, но и всей России. Здесь собрано достаточно много интересных произведений, которыми будем наслаждаться", - отметил на открытии замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников.

Также в «Главном проспекте» представили работы известных уральских художников Михаила Сажаева и Сережи Пикассо, а также петербургских мастеров Александра и Татьяны Новоселовых. Посетители галереи смогут увидеть порядка ста работ Сажаева, для художника это первая такая крупная выставка за последние 12 лет. Информации о том, как долго продлятся экспозиции, пока нет.

Выставка Михаила Сажаева в галерее Главный проспект и презентация нового сезона. Екатеринбург ,
Для Михаила Сажаева это первая крупная выставка за 12 лет
Владимир Жабриков © URA.RU
Выставка Михаила Сажаева в галерее Главный проспект и презентация нового сезона. Екатеринбург ,
В "Главном проспекте" выставили около 100 работ Михаила Сажаева
Владимир Жабриков © URA.RU
Выставка Михаила Сажаева в галерее Главный проспект и презентация нового сезона. Екатеринбург ,
Помимо работ Сажаева в "Главном проспекте" выставили картины Сережи Пикассо, а также петербургских мастеров Александра и Татьяны Новоселовых
Владимир Жабриков © URA.RU

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В Екатеринбурге открылась выставка «Великие испанцы», куда вошли оригиналы работ художников Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Жоана Миро. Увидеть экспозицию можно в выставочном центре «Главный проспект», передает с места событий корреспондент URA.RU. В экспозиции представлены, в том числе, одна из самых известных работ Пикассо "Голубь мира", серии работ Дали "Дон Кихот" и "Далинианские лошади", а также серия "Созвездия" Миро, работы из серии гравюр "Тавромахия" Гойи. Всего порядка 300 работ.  "Это очень значимое событие не только в жизни нашего города, нашей области, но и всей России. Здесь собрано достаточно много интересных произведений, которыми будем наслаждаться", - отметил на открытии замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников. Также в «Главном проспекте» представили работы известных уральских художников Михаила Сажаева и Сережи Пикассо, а также петербургских мастеров Александра и Татьяны Новоселовых. Посетители галереи смогут увидеть порядка ста работ Сажаева, для художника это первая такая крупная выставка за последние 12 лет. Информации о том, как долго продлятся экспозиции, пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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