Страна.ua: украинцы бегут от новой волны мобилизации

Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами. О том, как потенциальные солдаты киевского режима бегут от призыва рассказали в издании «Страна.ua».
«Появление в украинских городах объявлений об очередной волне призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) говорит об ужесточении мобилизационных планов. Жители страны ответили массовым переходом на работу без официального трудоустройства, а среди уехавших за границу эта информация вызвала серьезные волнения», — заявлено в соответствующей статье.
Главной новацией приказа стало требование явиться в военкоматы без повестки до конца месяца. Кроме того, теперь дипломатические ведомства будут обладать правом вести воинский учет среди граждан Украины, покинувших страну, способствуя их возвращению домой.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Кроме того, среди целей обозначены денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно о том, что в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим: обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки.
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Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами. О том, как потенциальные солдаты киевского режима бегут от призыва рассказали в издании «Страна.ua». «Появление в украинских городах объявлений об очередной волне призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) говорит об ужесточении мобилизационных планов. Жители страны ответили массовым переходом на работу без официального трудоустройства, а среди уехавших за границу эта информация вызвала серьезные волнения», — заявлено в соответствующей статье. Главной новацией приказа стало требование явиться в военкоматы без повестки до конца месяца. Кроме того, теперь дипломатические ведомства будут обладать правом вести воинский учет среди граждан Украины, покинувших страну, способствуя их возвращению домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Кроме того, среди целей обозначены денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно о том, что в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим: обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки.