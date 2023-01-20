Страна.ua: украинцы бегут от новой волны мобилизации

21 января 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

На Украине ужесточили порядок мобилизации для граждан Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами. О том, как потенциальные солдаты киевского режима бегут от призыва рассказали в издании «Страна.ua». «Появление в украинских городах объявлений об очередной волне призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) говорит об ужесточении мобилизационных планов. Жители страны ответили массовым переходом на работу без официального трудоустройства, а среди уехавших за границу эта информация вызвала серьезные волнения», — заявлено в соответствующей статье. Главной новацией приказа стало требование явиться в военкоматы без повестки до конца месяца. Кроме того, теперь дипломатические ведомства будут обладать правом вести воинский учет среди граждан Украины, покинувших страну, способствуя их возвращению домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Кроме того, среди целей обозначены денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно о том, что в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим: обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами. О том, как потенциальные солдаты киевского режима бегут от призыва рассказали в издании «Страна.ua». «Появление в украинских городах объявлений об очередной волне призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) говорит об ужесточении мобилизационных планов. Жители страны ответили массовым переходом на работу без официального трудоустройства, а среди уехавших за границу эта информация вызвала серьезные волнения», — заявлено в соответствующей статье. Главной новацией приказа стало требование явиться в военкоматы без повестки до конца месяца. Кроме того, теперь дипломатические ведомства будут обладать правом вести воинский учет среди граждан Украины, покинувших страну, способствуя их возвращению домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Кроме того, среди целей обозначены денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно о том, что в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим: обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки.