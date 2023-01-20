StarHit: Волочкова придумала, что выходит замуж

21 января 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова опровергла свои слова о браке Фото: Размик Закарян © URA.RU Артистка и балерина Анастасия Волочкова придумала, что сыграет свадьбу со своим возлюбленным, кондитером Дмитрием Дюраном в январе ради яркого инфоповода. Об этом сама Волочкова рассказала журналистам StarHit. «Я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — сказала Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами. Артистка отметила, что для планов о свадьбе с ее возлюбленным еще должно пройти время, чтобы «понять, хороший он или нет». О своих планах сыграть свадьбу с Дюраном балерина заявила в конце декабря в своих соцсетях. Волочкова называла и конкретное место для проведения церемонии — Лапландия, так как, по ее словам, после первой встречи возлюбленный пришел к ней в костюме Деда Мороза, сообщает «Дни.ру». Ранее Волочкова никогда не была в официальном браке.

Артистка и балерина Анастасия Волочкова придумала, что сыграет свадьбу со своим возлюбленным, кондитером Дмитрием Дюраном в январе ради яркого инфоповода. Об этом сама Волочкова рассказала журналистам StarHit. «Я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — сказала Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами. Артистка отметила, что для планов о свадьбе с ее возлюбленным еще должно пройти время, чтобы «понять, хороший он или нет». О своих планах сыграть свадьбу с Дюраном балерина заявила в конце декабря в своих соцсетях. Волочкова называла и конкретное место для проведения церемонии — Лапландия, так как, по ее словам, после первой встречи возлюбленный пришел к ней в костюме Деда Мороза, сообщает «Дни.ру». Ранее Волочкова никогда не была в официальном браке.