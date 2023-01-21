Военкор Прокудин раскрыл, какие иностранцы участвуют в СВО на стороне России

Военкор Прокудин: немцы и французы воюют за Донбасс на стороне России

22 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Запад наказывает граждан за поддержку России, сказал Филипп Прокудин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии героически воюют за Донбасс, несмотря на риск преследования на родине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин. «Насколько я знаю, в Донбассе воевали граждане других государств, в том числе и дальнего зарубежья. Были французы, люди из Германии, испанец, гражданин Бразилии. Лично я контактировал с сербским снайпером Деяном Беричем. В целом слышал про достаточно большое количество сербов в рядах ополчения. Я думаю, кто-то из них остался. Есть граждане бывших советских республик. По понятным причинам, они это не афишируют. Государства преследуют за участие в конфликте. В этих условиях те, кто приезжают, чтобы сражаться за Россию, действительно героические люди», — сказал Филипп Прокудин. Наказать могут не только за прямое участие в конфликте, но и за поддержку российской стороны, отметил военкор. «Не слышал про поляков, участвующих в спецоперации на нашей стороне. Но знаю, что в Польше есть люди, нам сочувствующие, с интересом относящиеся к России, как и во многих других странах. Но они никак не могут себя проявить, потому что существует репрессивная практика силовых органов. В СМИ могут транслировать только мэйнстримную точку зрения. Поэтому мы этих людей и не замечаем. Многие государства делают все, чтобы наказать за поддержку России — и материальную, и моральную», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее доброволец из Франции Франсуа Модеме рассказал, что страны Запада умалчивают о фактах зверства украинских националистов в Донбассе. По его словам, вмешательство иностранных государств лишь усугубляет ситуацию в ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии героически воюют за Донбасс, несмотря на риск преследования на родине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин. «Насколько я знаю, в Донбассе воевали граждане других государств, в том числе и дальнего зарубежья. Были французы, люди из Германии, испанец, гражданин Бразилии. Лично я контактировал с сербским снайпером Деяном Беричем. В целом слышал про достаточно большое количество сербов в рядах ополчения. Я думаю, кто-то из них остался. Есть граждане бывших советских республик. По понятным причинам, они это не афишируют. Государства преследуют за участие в конфликте. В этих условиях те, кто приезжают, чтобы сражаться за Россию, действительно героические люди», — сказал Филипп Прокудин. Наказать могут не только за прямое участие в конфликте, но и за поддержку российской стороны, отметил военкор. «Не слышал про поляков, участвующих в спецоперации на нашей стороне. Но знаю, что в Польше есть люди, нам сочувствующие, с интересом относящиеся к России, как и во многих других странах. Но они никак не могут себя проявить, потому что существует репрессивная практика силовых органов. В СМИ могут транслировать только мэйнстримную точку зрения. Поэтому мы этих людей и не замечаем. Многие государства делают все, чтобы наказать за поддержку России — и материальную, и моральную», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее доброволец из Франции Франсуа Модеме рассказал, что страны Запада умалчивают о фактах зверства украинских националистов в Донбассе. По его словам, вмешательство иностранных государств лишь усугубляет ситуацию в ДНР и ЛНР.