Французский доброволец заявил о разочаровании Западом

22 июня 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Запад не собирается говорить о зверствах украинских бойцов, сказал Франсуа Модеме Фото: аккаунт Франсуа Модеме в социальной сети «ВКонтакте» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада умалчивают о фактах зверства украинских националистов на Донбассе, и вмешательство иностранных государств лишь усугубляет ситуацию в ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доброволец из Франции, участник боевых действий на Украине, артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме, отметив, что на Родину возвращаться не планирует. «Если речь идет о Донецке, то да, планирую [вернуться], а если о Франции, то подобного плана на данный момент нет. Это уже не та страна, не та общественная атмосфера, которая имеет отношение к названию Франция. Я думаю, что текущий обстрел жилых кварталов Донецка лишь показывает зверства и низкие нравы нашего врага. Это все то, что надо знать. Но об этом на Западе не говорят и никогда не будут говорить», — сказал Франсуа Модеме. Участник боевых действий на Донбассе уточнил, что сейчас находится между Херсоном и Авдеевкой. «Больше не могу сказать. Обстановка непростая. Идут жесткие боевые действия, гибнет много людей. Наша задача — приблизить этот день победы», — подчеркнул Франсуа. Артист филармонии подчеркнул, что не сожалеет о решении стать добровольцем. «Голос в душе и сердце мне подсказывает, что можно и нужно с уверенностью сделать. Что произойдет потом — это можно назвать судьбой. Мне не о чем жалеть, и я никогда не жалел», — добавил собеседник агентства. Доброволец сказал, что его родные уверены, что вмешательство Запада спровоцировало боевые действия на территории ДНР и ЛНР. «Меня поддерживают в любой ситуации. Они понимают свойство этого конфликта и, условно говоря, не разделяют виды и идеал той жизни, что пропагандирует Запад. [Они относятся к текущей ситуации] с терпимостью. Им только очень жалко, что везде идет сильная инфляция. И если бы Запад не вмешался, то боевых действий бы не было», — отметил артист Донецкой филармонии. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Об этом решении объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что перед военными РФ стоит задача по защите жителей Донбасса и освобождению территорий от националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Страны Запада умалчивают о фактах зверства украинских националистов на Донбассе, и вмешательство иностранных государств лишь усугубляет ситуацию в ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доброволец из Франции, участник боевых действий на Украине, артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме, отметив, что на Родину возвращаться не планирует. «Если речь идет о Донецке, то да, планирую [вернуться], а если о Франции, то подобного плана на данный момент нет. Это уже не та страна, не та общественная атмосфера, которая имеет отношение к названию Франция. Я думаю, что текущий обстрел жилых кварталов Донецка лишь показывает зверства и низкие нравы нашего врага. Это все то, что надо знать. Но об этом на Западе не говорят и никогда не будут говорить», — сказал Франсуа Модеме. Участник боевых действий на Донбассе уточнил, что сейчас находится между Херсоном и Авдеевкой. «Больше не могу сказать. Обстановка непростая. Идут жесткие боевые действия, гибнет много людей. Наша задача — приблизить этот день победы», — подчеркнул Франсуа. Артист филармонии подчеркнул, что не сожалеет о решении стать добровольцем. «Голос в душе и сердце мне подсказывает, что можно и нужно с уверенностью сделать. Что произойдет потом — это можно назвать судьбой. Мне не о чем жалеть, и я никогда не жалел», — добавил собеседник агентства. Доброволец сказал, что его родные уверены, что вмешательство Запада спровоцировало боевые действия на территории ДНР и ЛНР. «Меня поддерживают в любой ситуации. Они понимают свойство этого конфликта и, условно говоря, не разделяют виды и идеал той жизни, что пропагандирует Запад. [Они относятся к текущей ситуации] с терпимостью. Им только очень жалко, что везде идет сильная инфляция. И если бы Запад не вмешался, то боевых действий бы не было», — отметил артист Донецкой филармонии. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Об этом решении объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что перед военными РФ стоит задача по защите жителей Донбасса и освобождению территорий от националистов.