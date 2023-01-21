Немецкий депутат рассказала, как Путин смеется над Шольцем

Президент России Владимир Путин будет смеяться над нерешительностью Германии по вопросу поставок танков на Украину. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«После того дня в Рамштайне Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2», — заявила Штрак-Циммер в интервью немецкому изданию ZDF. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение не отправлять пока танки: депутат назвала его катастрофой.
Ранее главы министерств обороны стран НАТО собрались на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи была необходимость договориться о поставке тяжелой военной техники на Украину. Однако решение принято не было. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть множество аргументов как за отправку, так и против.
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Президент России Владимир Путин будет смеяться над нерешительностью Германии по вопросу поставок танков на Украину. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «После того дня в Рамштайне Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2», — заявила Штрак-Циммер в интервью немецкому изданию ZDF. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение не отправлять пока танки: депутат назвала его катастрофой. Ранее главы министерств обороны стран НАТО собрались на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи была необходимость договориться о поставке тяжелой военной техники на Украину. Однако решение принято не было. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть множество аргументов как за отправку, так и против.