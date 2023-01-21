Немецкий депутат рассказала, как Путин смеется над Шольцем

Немецкий депутат Штрак-Циммерман: Путин смеется над нерешительностью Шольца
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
В Германии представили как Путин смеется над решением о танках Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин будет смеяться над нерешительностью Германии по вопросу поставок танков на Украину. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«После того дня в Рамштайне Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2», — заявила Штрак-Циммер в интервью немецкому изданию ZDF. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение не отправлять пока танки: депутат назвала его катастрофой.

Ранее главы министерств обороны стран НАТО собрались на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи была необходимость договориться о поставке тяжелой военной техники на Украину. Однако решение принято не было. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть множество аргументов как за отправку, так и против.

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Президент России Владимир Путин будет смеяться над нерешительностью Германии по вопросу поставок танков на Украину. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «После того дня в Рамштайне Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2», — заявила Штрак-Циммер в интервью немецкому изданию ZDF. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение не отправлять пока танки: депутат назвала его катастрофой. Ранее главы министерств обороны стран НАТО собрались на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи была необходимость договориться о поставке тяжелой военной техники на Украину. Однако решение принято не было. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть множество аргументов как за отправку, так и против.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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