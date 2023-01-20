20 января 2023

Мэр из ХМАО купил новую спецтехнику для ЖКХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , уборочная техника, городское хозяйство, снегоуборочная машина, коммунальная техника, коммунальная служба
Техника приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ в районе Фото:

Глава Ханты-Мансийского района Кирил Минуллин сообщил об отправке в населенный пункты муниципалитета новой техники, которая приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ. Пост мэр разместил в своем telegram-канале.

«Отправляем в населенные пункты Ханты-Мансийского района новую технику, приобретенную для улучшения материально-технической базы ЖКХ, повышения качества предоставляемых жителям района коммунальных услуг. Всего за прошлый год для коммунальной сферы нашего района приобретено 19 новых специальных машин и тракторов», — говорится в сообщение.

Среди новой техники тракторы — погрузчики, погрузчики-экскаваторы, гусеничные тракторы, автоцистерны вакуумные, трактор, ассенизаторская машина. Автоцистерна для развода воды, приобретенная в рамках данной поставки, уже работает на маршрутах в Горноправдинске и Бобровском еще с прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО озвучил технологию уборки снега с городских улиц. Глава администрации Мегиона Олег Дейнека рассказал, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.

Техника отправляется в населенные пункты Ханты-Мансийского района

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Глава Ханты-Мансийского района Кирил Минуллин сообщил об отправке в населенный пункты муниципалитета новой техники, которая приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ. Пост мэр разместил в своем telegram-канале. «Отправляем в населенные пункты Ханты-Мансийского района новую технику, приобретенную для улучшения материально-технической базы ЖКХ, повышения качества предоставляемых жителям района коммунальных услуг. Всего за прошлый год для коммунальной сферы нашего района приобретено 19 новых специальных машин и тракторов», — говорится в сообщение. Среди новой техники тракторы — погрузчики, погрузчики-экскаваторы, гусеничные тракторы, автоцистерны вакуумные, трактор, ассенизаторская машина. Автоцистерна для развода воды, приобретенная в рамках данной поставки, уже работает на маршрутах в Горноправдинске и Бобровском еще с прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО озвучил технологию уборки снега с городских улиц. Глава администрации Мегиона Олег Дейнека рассказал, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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