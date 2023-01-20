Мэр из ХМАО купил новую спецтехнику для ЖКХ. Фото

21 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Техника приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ в районе Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Ханты-Мансийского района Кирил Минуллин сообщил об отправке в населенный пункты муниципалитета новой техники, которая приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ. Пост мэр разместил в своем telegram-канале. «Отправляем в населенные пункты Ханты-Мансийского района новую технику, приобретенную для улучшения материально-технической базы ЖКХ, повышения качества предоставляемых жителям района коммунальных услуг. Всего за прошлый год для коммунальной сферы нашего района приобретено 19 новых специальных машин и тракторов», — говорится в сообщение. Среди новой техники тракторы — погрузчики, погрузчики-экскаваторы, гусеничные тракторы, автоцистерны вакуумные, трактор, ассенизаторская машина. Автоцистерна для развода воды, приобретенная в рамках данной поставки, уже работает на маршрутах в Горноправдинске и Бобровском еще с прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО озвучил технологию уборки снега с городских улиц. Глава администрации Мегиона Олег Дейнека рассказал, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную. Техника отправляется в населенные пункты Ханты-Мансийского района telegram-канал Кирилла Минуллина

Глава Ханты-Мансийского района Кирил Минуллин сообщил об отправке в населенный пункты муниципалитета новой техники, которая приобретена для улучшения материально-технической базы ЖКХ. Пост мэр разместил в своем telegram-канале. «Отправляем в населенные пункты Ханты-Мансийского района новую технику, приобретенную для улучшения материально-технической базы ЖКХ, повышения качества предоставляемых жителям района коммунальных услуг. Всего за прошлый год для коммунальной сферы нашего района приобретено 19 новых специальных машин и тракторов», — говорится в сообщение. Среди новой техники тракторы — погрузчики, погрузчики-экскаваторы, гусеничные тракторы, автоцистерны вакуумные, трактор, ассенизаторская машина. Автоцистерна для развода воды, приобретенная в рамках данной поставки, уже работает на маршрутах в Горноправдинске и Бобровском еще с прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО озвучил технологию уборки снега с городских улиц. Глава администрации Мегиона Олег Дейнека рассказал, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.