Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети.
Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна.
По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков.
Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети. Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна. По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков.