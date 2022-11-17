Мэр из ХМАО сообщил технологию уборки снега с городских улиц. Фото

18 ноября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Мэр Мегиона Олег Дейнека рассказал, как проходит уборка снега с городских улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети. Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна. По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков. Уборка улиц в Мегионе Фото: страница Олега Дейнека, ВК

Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети. Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна. По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков.