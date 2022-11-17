17 ноября 2022
16 ноября 2022

Мэр из ХМАО сообщил технологию уборки снега с городских улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, снег, уборка снега
Мэр Мегиона Олег Дейнека рассказал, как проходит уборка снега с городских улиц Фото:

Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети.

Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна.

По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков.

Уборка улиц в Мегионе
Фото:

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Глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную», — написал мэр в соцсети. Для посыпки проезжей части и тротуаров используется песко-соляная смесь без добавления химических реагентов. Соль необходима для того, чтобы песок не замерзал — иначе смесь будет бесполезна. По словам замруководителя предприятия «Электрон» Владимира Регуша, уборка улиц осуществляется и в дневное время, и ночью. Дейнека отметил, что коммунальщики после первых снегопадов хорошо справились со своими обязанностями. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте власти перенимают опыт Тюмени и Екатеринбурга борьбы со снегом. Теперь техника будет работать не по составленному заранее графику, а в зависимости от реального количества осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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