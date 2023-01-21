Генерал Соболев раскрыл будет ли всеобщая мобилизация в 2023 году

Генерал Соболев: в 2023 году во всеобщей мобилизации нет необходимости
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат в ушанке, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Вопрос о мобилизации в России не стоит на повестке, считает генерал Виктор Соболев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок.

«Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.

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Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок. «Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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