Генерал Соболев раскрыл будет ли всеобщая мобилизация в 2023 году

Генерал Соболев: в 2023 году во всеобщей мобилизации нет необходимости

21 января 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Вопрос о мобилизации в России не стоит на повестке, считает генерал Виктор Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок. «Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.

Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок. «Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.