Генерал Соболев раскрыл будет ли всеобщая мобилизация в 2023 году

Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок.
«Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.
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Всеобщая мобилизация в России может начаться, если боевые действия выйдут за пределы территории Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, генерал Виктор Соболев. Он также отметил, что в текущем году для этого нет предпосылок. «Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация», — заявил Соболев изданию News.ru. По мнению генерала, сейчас этот вопрос не стоит на повестке. Также он опроверг возможность второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продолжения частичной мобилизации в России. По его мнению, в настоящий момент резерв военнослужащих укомплектован. Он также обратил внимание на то, что все указания на этот счет следует воспринимать только от президента России Владимира Путина.