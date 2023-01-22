Нечаев и Фальков наградили финалистов молодежной программы «Я в деле»

Лидер партии «Новые люди» Нечаев и глава Минобрнауки Фальков наградили финалистов молодежной программы «Я в деле»

22 января 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков прививают студентам навыки предпринимательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Развитие массового молодежного предпринимательства в России вышло на новый уровень благодаря совместным проектам новой парламентской партии, Министерства науки и высшего образования, мэрии Москвы и бизнес-сообщества. Об этом 21 января заявил лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев во время выступления на студенческом Форуме «Битва проектов» по итогам первого сезона образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле» в Москве. «Мы чувствуем большую поддержку наших коллег — федеральных и региональных властей, Росмолодежи, а также предпринимательского сообщества. Только благодаря совместным усилиям программа „Я в деле“ достигла подобного масштаба — за прошлый год около ста тысяч студентов и школьников смогли попробовать создать и реализовать свой бизнес-проект, приобрели опыт предпринимательской деятельности. Мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я чувствую такой интерес в нашем молодом поколении», — сказал Алексей Нечаев, выступая на открытии Форума. Мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, заявил Алексей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всего на площадке «Цифрового делового пространства» в Москве было представлено 50 лучших бизнес-проектов молодых предпринимателей. «Видно, что ребята вложили в свои проекты душу, много думали, анализировали и действовали. Бизнес получается тогда, когда люди стараются для своих клиентов и стремятся создавать новое — то, что до них не еще никто придумал», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Награды победители программы молодежного предпринимательства «Я в деле» получили из рук министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. «Предпринимательство — особый вид деятельности. Он для людей, которые способны рисковать, брать на себя ответственность, понимать потребности других и уметь взглянуть на мир их глазами. Это очень важные навыки. Мы уделяем приоритетное внимание развитию предпринимательства в университетах. Таких проектов должно быть много. Поэтому мы откликнулись, когда Алексей Нечаев предложил поддержать программу „Я в деле“. Сегодня я убедился, что это было правильное решение», — сказал министр. Награды отличившиеся участники программы «Я в деле» получили из рук Валерия Фалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобрнауки высоко оценил итоги образовательной программы «Я в деле» за 2022 год. «Нам очень импонирует, что проект большой, затрагивает многие регионы, правильно построен. В нем участвуют не только студенты, но и наставники. Это является ответом на запрос молодежи, — подчеркнул Фальков. — Программа „Я в деле“ должна продолжать масштабироваться». Из ста тысяч молодых людей, которых программа «Я в деле» коснулась в прошлом году, 40 тысяч — это школьники, а остальные — студенты вузов со всей страны. Уже 10 тысяч молодых людей стали выпускниками программы и сделали тысячи командных бизнес-проектов, рассказал Алексей Нечаев журналистам. Многие идеи родились из стремления молодых людей дать свой ответ на стоящие перед Россией вызовы, рассказал Алексей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Многие идеи родились из стремления молодых людей дать свой ответ на стоящие перед Россией вызовы. Это проекты в духе времени», — ответил политик на вопрос корреспондента URA.RU. «И не страшно, если начинающие предприниматели совершают ошибки. Это их первый шаг. Важно, что они получили собственный настоящий опыт, а не просто следовали указаниям других людей. В этом большая ценность», — объяснил лидер партии «Новые люди». Внимание корреспондента URA.RU обратили на себя проекты по направлениям логистики, телемедицины и производства новых строительных материалов. Студенты Высшей школы экономики придумали, как помочь любителям кофе решить проблемы с приобретением качественных кофейных блендов в капсулах. «У владельцев кофемашин сложности — сами машины остались, а зарубежные производители капсул для них ушли с нашего рынка. Мы хотим сотрудничать с российскими производителями и доставлять наборы капсул. Потребитель сможет получать понравившийся продукт», — рассказала студентка НИУ ВШЭ, финалистка программы «Я в деле» Мария Кромская. Студенты ВШЭ придумали, как помочь любителям кофе решить проблемы с резко подорожавшей логистикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущие врачи из Сеченовского Университета заняты разработкой веб-сайта и приложения с применением нейросетевых технологий, чтобы пациенты могли получать медицинские консультации через интернет. Их проект Skinbot нацелен на решение проблем с заболеваниями кожи. «У нас будет диагностика, косметические проблемы решим подбором средств ухода, а если речь идет о заболевании — то сведем с нужным врачом», — пояснила пятикурсница Анна Кузнецова. А студенты из Академии социального управления делают экологичные кирпичи, при производстве которых утилизируются сигаретные окурки. «Если в глиняные кирпичи добавлять 7% окурков, но на их обжиг уходит на 58% меньше электроэнергии. При этом кирпичи не теряют прочности, зато их теплопроводность снижается, а значит дом из таких кирпичей зимой будет теплее, а летом — прохладнее. Мы уже сделали тестовые образцы и нашли завод, который готов произвести первую партию кирпичей по нашей технологии», — поделился с корреспондентом URA.RU первокурсник Сослан Баликоев. Проект будущих врачей из Сеченовского Университета нацелен на решение проблем с заболеваниями кожи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Год работы программы, по словам Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи есть, и программу будут развивать и дальше. В партии «Новые люди» надеются, что в следующем году к проекту подключится еще больше вузов по всей стране. В ближайшее время к программе присоединятся также учащиеся коллежей и техникумов. Напомним, программа «Я в деле» реализуется уже в 60 регионах страны благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. Оператором проекта выступает РЭУ им. Г.В. Плеханова. Третий сезон стартует уже в феврале. Стать участником проекта могут студенты вузов, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие массового молодежного предпринимательства в России вышло на новый уровень благодаря совместным проектам новой парламентской партии, Министерства науки и высшего образования, мэрии Москвы и бизнес-сообщества. Об этом 21 января заявил лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев во время выступления на студенческом Форуме «Битва проектов» по итогам первого сезона образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле» в Москве. «Мы чувствуем большую поддержку наших коллег — федеральных и региональных властей, Росмолодежи, а также предпринимательского сообщества. Только благодаря совместным усилиям программа „Я в деле“ достигла подобного масштаба — за прошлый год около ста тысяч студентов и школьников смогли попробовать создать и реализовать свой бизнес-проект, приобрели опыт предпринимательской деятельности. Мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я чувствую такой интерес в нашем молодом поколении», — сказал Алексей Нечаев, выступая на открытии Форума. Всего на площадке «Цифрового делового пространства» в Москве было представлено 50 лучших бизнес-проектов молодых предпринимателей. «Видно, что ребята вложили в свои проекты душу, много думали, анализировали и действовали. Бизнес получается тогда, когда люди стараются для своих клиентов и стремятся создавать новое — то, что до них не еще никто придумал», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Награды победители программы молодежного предпринимательства «Я в деле» получили из рук министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. «Предпринимательство — особый вид деятельности. Он для людей, которые способны рисковать, брать на себя ответственность, понимать потребности других и уметь взглянуть на мир их глазами. Это очень важные навыки. Мы уделяем приоритетное внимание развитию предпринимательства в университетах. Таких проектов должно быть много. Поэтому мы откликнулись, когда Алексей Нечаев предложил поддержать программу „Я в деле“. Сегодня я убедился, что это было правильное решение», — сказал министр. Глава Минобрнауки высоко оценил итоги образовательной программы «Я в деле» за 2022 год. «Нам очень импонирует, что проект большой, затрагивает многие регионы, правильно построен. В нем участвуют не только студенты, но и наставники. Это является ответом на запрос молодежи, — подчеркнул Фальков. — Программа „Я в деле“ должна продолжать масштабироваться». Из ста тысяч молодых людей, которых программа «Я в деле» коснулась в прошлом году, 40 тысяч — это школьники, а остальные — студенты вузов со всей страны. Уже 10 тысяч молодых людей стали выпускниками программы и сделали тысячи командных бизнес-проектов, рассказал Алексей Нечаев журналистам. «Многие идеи родились из стремления молодых людей дать свой ответ на стоящие перед Россией вызовы. Это проекты в духе времени», — ответил политик на вопрос корреспондента URA.RU. «И не страшно, если начинающие предприниматели совершают ошибки. Это их первый шаг. Важно, что они получили собственный настоящий опыт, а не просто следовали указаниям других людей. В этом большая ценность», — объяснил лидер партии «Новые люди». Внимание корреспондента URA.RU обратили на себя проекты по направлениям логистики, телемедицины и производства новых строительных материалов. Студенты Высшей школы экономики придумали, как помочь любителям кофе решить проблемы с приобретением качественных кофейных блендов в капсулах. «У владельцев кофемашин сложности — сами машины остались, а зарубежные производители капсул для них ушли с нашего рынка. Мы хотим сотрудничать с российскими производителями и доставлять наборы капсул. Потребитель сможет получать понравившийся продукт», — рассказала студентка НИУ ВШЭ, финалистка программы «Я в деле» Мария Кромская. Будущие врачи из Сеченовского Университета заняты разработкой веб-сайта и приложения с применением нейросетевых технологий, чтобы пациенты могли получать медицинские консультации через интернет. Их проект Skinbot нацелен на решение проблем с заболеваниями кожи. «У нас будет диагностика, косметические проблемы решим подбором средств ухода, а если речь идет о заболевании — то сведем с нужным врачом», — пояснила пятикурсница Анна Кузнецова. А студенты из Академии социального управления делают экологичные кирпичи, при производстве которых утилизируются сигаретные окурки. «Если в глиняные кирпичи добавлять 7% окурков, но на их обжиг уходит на 58% меньше электроэнергии. При этом кирпичи не теряют прочности, зато их теплопроводность снижается, а значит дом из таких кирпичей зимой будет теплее, а летом — прохладнее. Мы уже сделали тестовые образцы и нашли завод, который готов произвести первую партию кирпичей по нашей технологии», — поделился с корреспондентом URA.RU первокурсник Сослан Баликоев. Год работы программы, по словам Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи есть, и программу будут развивать и дальше. В партии «Новые люди» надеются, что в следующем году к проекту подключится еще больше вузов по всей стране. В ближайшее время к программе присоединятся также учащиеся коллежей и техникумов. Напомним, программа «Я в деле» реализуется уже в 60 регионах страны благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. Оператором проекта выступает РЭУ им. Г.В. Плеханова. Третий сезон стартует уже в феврале. Стать участником проекта могут студенты вузов, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ.