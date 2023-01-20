Полиция Екатеринбурга проверит инцидент с массовой дракой в общежитии УрФУ

В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о конфликте между студентами в общежитии УрФУ. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка.
«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 02:05 21 января от сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент участковые уполномоченные проводят проверку. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между студентами. Конфликт произошел в Екатеринбурге в общежитии УрФУ.
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