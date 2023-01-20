Полиция Екатеринбурга проверит инцидент с массовой дракой в общежитии УрФУ

21 января 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Полицейские проводят проверку по факту происшествия в общежитии УрФУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о конфликте между студентами в общежитии УрФУ. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 02:05 21 января от сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент участковые уполномоченные проводят проверку. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между студентами. Конфликт произошел в Екатеринбурге в общежитии УрФУ.

В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о конфликте между студентами в общежитии УрФУ. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 02:05 21 января от сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент участковые уполномоченные проводят проверку. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между студентами. Конфликт произошел в Екатеринбурге в общежитии УрФУ.