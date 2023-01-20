20 января 2023

Полиция Екатеринбурга проверит инцидент с массовой дракой в общежитии УрФУ

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, полицейский, полиция
Полицейские проводят проверку по факту происшествия в общежитии УрФУ Фото:

В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о конфликте между студентами в общежитии УрФУ. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка.

«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 02:05 21 января от сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент участковые уполномоченные проводят проверку. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между студентами. Конфликт произошел в Екатеринбурге в общежитии УрФУ.

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В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о конфликте между студентами в общежитии УрФУ. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 02:05 21 января от сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент участковые уполномоченные проводят проверку. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между студентами. Конфликт произошел в Екатеринбурге в общежитии УрФУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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