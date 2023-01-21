Пермячку напугал «маньяк» с ледяным булыжником в руке

22 января 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Женщина встретила странного мужчину на лесной тропе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подозрительный мужчина с ледяным булыжником в руке напугал пермячку. По ее словам, инцидент произошел в субботу (21 января) в семь часов утра в небольшой лесной зоне напротив ЖК «Солдатская слободка», где выгуливают собак. «Иду туда и вижу непонятного человека, который просто стоял и смотрел на меня. Рисковать не стала, пошла обходить на пересечение улицы Николая Островского и Пушкина. Этот маньяк пошел резко за мной, когда он подошел поближе, я увидела у него в руке ледяной булыжник. Естественно, я побежала к остановке быстрее, так как там были люди. И слава богу поехала машина в этот момент, он испугался и убежал в другую сторону», — сообщали пермячка. Ее рассказ опубликован в группе «Злой пермяк» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить, поступали ли какие-либо обращения от местных жителей по подобным происшествиям. На момент публикации ответ получен не был. О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU писало ранее. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах.

Подозрительный мужчина с ледяным булыжником в руке напугал пермячку. По ее словам, инцидент произошел в субботу (21 января) в семь часов утра в небольшой лесной зоне напротив ЖК «Солдатская слободка», где выгуливают собак. «Иду туда и вижу непонятного человека, который просто стоял и смотрел на меня. Рисковать не стала, пошла обходить на пересечение улицы Николая Островского и Пушкина. Этот маньяк пошел резко за мной, когда он подошел поближе, я увидела у него в руке ледяной булыжник. Естественно, я побежала к остановке быстрее, так как там были люди. И слава богу поехала машина в этот момент, он испугался и убежал в другую сторону», — сообщали пермячка. Ее рассказ опубликован в группе «Злой пермяк» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить, поступали ли какие-либо обращения от местных жителей по подобным происшествиям. На момент публикации ответ получен не был. О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU писало ранее. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах.