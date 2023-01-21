21 января 2023
20 января 2023

Пермячку напугал «маньяк» с ледяным булыжником в руке

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, шарташ, женщина в лесу
Женщина встретила странного мужчину на лесной тропе Фото:

Подозрительный мужчина с ледяным булыжником в руке напугал пермячку. По ее словам, инцидент произошел в субботу (21 января) в семь часов утра в небольшой лесной зоне напротив ЖК «Солдатская слободка», где выгуливают собак.

«Иду туда и вижу непонятного человека, который просто стоял и смотрел на меня. Рисковать не стала, пошла обходить на пересечение улицы Николая Островского и Пушкина. Этот маньяк пошел резко за мной, когда он подошел поближе, я увидела у него в руке ледяной булыжник. Естественно, я побежала к остановке быстрее, так как там были люди. И слава богу поехала машина в этот момент, он испугался и убежал в другую сторону», — сообщали пермячка. Ее рассказ опубликован в группе «Злой пермяк» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить, поступали ли какие-либо обращения от местных жителей по подобным происшествиям. На момент публикации ответ получен не был.

О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU писало ранее. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах.

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Подозрительный мужчина с ледяным булыжником в руке напугал пермячку. По ее словам, инцидент произошел в субботу (21 января) в семь часов утра в небольшой лесной зоне напротив ЖК «Солдатская слободка», где выгуливают собак. «Иду туда и вижу непонятного человека, который просто стоял и смотрел на меня. Рисковать не стала, пошла обходить на пересечение улицы Николая Островского и Пушкина. Этот маньяк пошел резко за мной, когда он подошел поближе, я увидела у него в руке ледяной булыжник. Естественно, я побежала к остановке быстрее, так как там были люди. И слава богу поехала машина в этот момент, он испугался и убежал в другую сторону», — сообщали пермячка. Ее рассказ опубликован в группе «Злой пермяк» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить, поступали ли какие-либо обращения от местных жителей по подобным происшествиям. На момент публикации ответ получен не был. О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU писало ранее. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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