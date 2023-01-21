Пять человек погибли в ДТП на челябинской трассе. Фото

22 января 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работает следственная группа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Тюбук-Кыштым в Челябинской области, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла в 06:40 на 34-м километре автодороги Тюбук-Кыштым на территории Каслинского района. Столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta», — уточнили в полиции региона. В результате аварии погибли оба водителя, 2002 и 1976 годов рождения. От травм скончались трое пассажиров Volkswagen Polo — мужчина 1989 года рождения, женщина 1994 года рождения, неустановленная женщина. Еще одна пассажирка Polo 1993 года рождения доставлена в больницу. Установлено, что водитель Volkswagen Jetta ночью ехал из Уфы. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. На месте ДТП работает следственная группа. ГУ МВД по Челябинской области ГУ МВД по Челябинской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Тюбук-Кыштым в Челябинской области, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла в 06:40 на 34-м километре автодороги Тюбук-Кыштым на территории Каслинского района. Столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta», — уточнили в полиции региона. В результате аварии погибли оба водителя, 2002 и 1976 годов рождения. От травм скончались трое пассажиров Volkswagen Polo — мужчина 1989 года рождения, женщина 1994 года рождения, неустановленная женщина. Еще одна пассажирка Polo 1993 года рождения доставлена в больницу. Установлено, что водитель Volkswagen Jetta ночью ехал из Уфы. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. На месте ДТП работает следственная группа.