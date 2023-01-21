21 января 2023
20 января 2023

Два челябинца задержаны за снятие госномеров с чужих автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Задержанные признались, что совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Челябинская полиция задержала двоих мужчин, которые сняли с нескольких чужих автомобилей регистрационные знаки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Задержанными оказались местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков», — уточнили в полиции.

На допросе задержанные сообщили, что в момент совершения преступления были пьяны и им «не сиделось на квартире ровно». На мужчин составлены административные протоколы по статье 19.37 КоАП РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Автомобильные регистрационные знаки будут возвращены владельцам, добавили в полиции.

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Челябинская полиция задержала двоих мужчин, которые сняли с нескольких чужих автомобилей регистрационные знаки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Задержанными оказались местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков», — уточнили в полиции. На допросе задержанные сообщили, что в момент совершения преступления были пьяны и им «не сиделось на квартире ровно». На мужчин составлены административные протоколы по статье 19.37 КоАП РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Автомобильные регистрационные знаки будут возвращены владельцам, добавили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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