Два челябинца задержаны за снятие госномеров с чужих автомобилей

22 января 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Задержанные признались, что совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская полиция задержала двоих мужчин, которые сняли с нескольких чужих автомобилей регистрационные знаки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Задержанными оказались местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков», — уточнили в полиции. На допросе задержанные сообщили, что в момент совершения преступления были пьяны и им «не сиделось на квартире ровно». На мужчин составлены административные протоколы по статье 19.37 КоАП РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Автомобильные регистрационные знаки будут возвращены владельцам, добавили в полиции.

Челябинская полиция задержала двоих мужчин, которые сняли с нескольких чужих автомобилей регистрационные знаки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Задержанными оказались местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков», — уточнили в полиции. На допросе задержанные сообщили, что в момент совершения преступления были пьяны и им «не сиделось на квартире ровно». На мужчин составлены административные протоколы по статье 19.37 КоАП РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Автомобильные регистрационные знаки будут возвращены владельцам, добавили в полиции.