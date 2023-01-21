Два челябинца задержаны за снятие госномеров с чужих автомобилей

Челябинская полиция задержала двоих мужчин, которые сняли с нескольких чужих автомобилей регистрационные знаки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Задержанными оказались местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков», — уточнили в полиции.
На допросе задержанные сообщили, что в момент совершения преступления были пьяны и им «не сиделось на квартире ровно». На мужчин составлены административные протоколы по статье 19.37 КоАП РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Автомобильные регистрационные знаки будут возвращены владельцам, добавили в полиции.
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