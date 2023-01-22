Милонов предложил создать спецслужбу для экспертизы ЛГБТ

22 января 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов выступил с инициативой организовать службу для проверки предметов массовой культуры на ЛГБТ-пропаганду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для распознания ЛГБТ-пропаганды необходимо создать особое подразделение, чтобы граждане могли проверить видеоигры, книги, фильмы и прочую продукцию массового потребления. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он уточнил, что россияне должны иметь возможность провести проверку бесплатно. «Такое подразделение может быть организовано, например, на базе Роспотребнадзора. При этом для граждан такая экспертиза должна быть бесплатной», — рассказал Виталий Милонов «Парламентской газете». Предполагается, что любой гражданин сможет принести сотрудникам службы сомнительную футболку, видеоигру или книгу, чтобы провести проверку на наличие ЛГБТ-пропаганды. В конце прошлого года в России вступил в силу закон о пропаганде ЛГБТ. Позднее Роскомнадзор выпустил критерии оценки присутствия ЛГБТ-пропаганды. С момента начала действия закона в стране уже было заблокировано сотни сайтов, фильмов и книг.

Для распознания ЛГБТ-пропаганды необходимо создать особое подразделение, чтобы граждане могли проверить видеоигры, книги, фильмы и прочую продукцию массового потребления. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он уточнил, что россияне должны иметь возможность провести проверку бесплатно. «Такое подразделение может быть организовано, например, на базе Роспотребнадзора. При этом для граждан такая экспертиза должна быть бесплатной», — рассказал Виталий Милонов «Парламентской газете». Предполагается, что любой гражданин сможет принести сотрудникам службы сомнительную футболку, видеоигру или книгу, чтобы провести проверку на наличие ЛГБТ-пропаганды. В конце прошлого года в России вступил в силу закон о пропаганде ЛГБТ. Позднее Роскомнадзор выпустил критерии оценки присутствия ЛГБТ-пропаганды. С момента начала действия закона в стране уже было заблокировано сотни сайтов, фильмов и книг.