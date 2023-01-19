Роскомнадзор определился с критериями ЛГБТ-пропаганды в интернете

19 января 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

За ЛГБТ-пропаганду в России уже заблокировали ряд фильмов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роскомнадзор выпустил проект с критериями для блокировки материалов в интернете, нарушающих ранее вступивший в России в силу закон о пропаганде ЛГБТ. URA.RU приводит список первых заблокированных фильмов, нарушивших новый закон российских властей, а также информацию о том, как Роскомнадзор (РКН) их выявляет. Как пояснили в Роскомнадзоре, интерпретация той или иной информации, размещенной в интернете, будет по большей части зависеть от ее посыла. Проект с подробностями закона о запрете пропаганды ЛГБТ регулятор опубликовал на официальном портале проектов нормативных актов. Однако для включения в единый реестр запрещенных сайтов материалы в сети должны соответствовать хот я бы одному или нескольким из следующих пунктов: Должны убеждать в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним. Информация должна быть направлена на изменение мнения человека о недопустимости подобных действий.

Должны убеждать в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. А также формировать положительный образ людей, состоящих в таких отношениях.

Искажают представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. А также подобных предпочтений и установок.

Каким-либо образом оправдывают отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных. Обосновывают допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;

Вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способны изменить мнение о них с негативного на положительное. В частности, навязывая для этого сведения о нетрадиционных сексуальных отношениях: их изображение или описание.

Формируют положительное отношение к смене биологического пола человека. Обосновывают и оправдывают подобные действия.

Показывают социальное одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность. А также одобрение их смены биологического пола в связи с гендерными установками. Под эти критерии уже попал ряд фильмов, ранее размещенных на российских интернет-сервисах. На данный момент Роскомнадзор заблокировал следующие картины: Фильм «Горбатая гора» (2005). Был размещен в библиотеке сервиса Ivi. Уже недоступен для просмотра на легальных сервисах.

Фильм «Назови меня своим именем» (2017). Был на сервисах «Кинопоиск», Kion, Wink и «Триколор Кино и ТВ». Также недоступен для просмотра.

Часть эпизодов первого сериала «Сексуальная жизнь студенток» (2021). Был размещен на ряде сервисов, включая «Кинопоиск» и «Амедиатека».

Некоторые серии первого сезона сериала «Будет больно» (2022). Был на «Кинопоиске», также более недоступен для просмотра. Закон о пропаганде ЛГБТ в России вступил в силу 5 декабря, после его подписания президентом Владимиром Путиным. С момента начала действия закона, Роскомнадзор уже выявил и заблокировал первые сотни сайтов с пропагандой нетрадиционных отношений. После того как закон вступил в силу, некоторые сервисы для просмотра фильмов и сериалов решили «перестраховаться» и начали самостоятельно редактировать опубликованные материалы, не дожидаясь соответствующего распоряжения от Роскомнадзора. Так, на сервисах «Кинопоиск» и «Амедиатека» были вырезаны некоторые сцены сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфория». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роскомнадзор выпустил проект с критериями для блокировки материалов в интернете, нарушающих ранее вступивший в России в силу закон о пропаганде ЛГБТ. URA.RU приводит список первых заблокированных фильмов, нарушивших новый закон российских властей, а также информацию о том, как Роскомнадзор (РКН) их выявляет. Как пояснили в Роскомнадзоре, интерпретация той или иной информации, размещенной в интернете, будет по большей части зависеть от ее посыла. Проект с подробностями закона о запрете пропаганды ЛГБТ регулятор опубликовал на официальном портале проектов нормативных актов. Однако для включения в единый реестр запрещенных сайтов материалы в сети должны соответствовать хот я бы одному или нескольким из следующих пунктов: Под эти критерии уже попал ряд фильмов, ранее размещенных на российских интернет-сервисах. На данный момент Роскомнадзор заблокировал следующие картины: Закон о пропаганде ЛГБТ в России вступил в силу 5 декабря, после его подписания президентом Владимиром Путиным. С момента начала действия закона, Роскомнадзор уже выявил и заблокировал первые сотни сайтов с пропагандой нетрадиционных отношений. После того как закон вступил в силу, некоторые сервисы для просмотра фильмов и сериалов решили «перестраховаться» и начали самостоятельно редактировать опубликованные материалы, не дожидаясь соответствующего распоряжения от Роскомнадзора. Так, на сервисах «Кинопоиск» и «Амедиатека» были вырезаны некоторые сцены сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфория».