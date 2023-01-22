Подполковник Марочко раскрыл факты использования ВСУ западного оружия до его официальной поставки

Подполковник Марочко: Запад передает технику Украине еще до официального решения о ее поставке

23 января 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

ВСУ наносили удары HIMARS по Донбассу в день принятия решения о его передаче Украине, сказал Андрей Марочко Фото: U.S. Army National Guard / Sgt. 1st Class Robert Jordan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад заранее завозит технику и боеприпасы на Украину и только потом приступает к публичному обсуждению поставок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко, отметив, что на линии соприкосновения обнаруживали вооружения о котором союзники Киева не заявляли. «У нас есть ряд подтверждений, когда Запад, не говоря ничего, поставлял оружие. То есть оно нигде не обнародовалось, а потом было обнаружено нашими военнослужащими на линии боевого соприкосновения. Также не стоит забывать тот факт, когда была озвучена информация о поставках HIMARS на территорию Украины, и в этот же день был нанесен удар по жителям Донбасса именно при помощи этого РСЗО. За такой короткий промежуток времени никак оно не могло поступить. Следовательно, оно прибыло раньше. Я считаю, что есть уже дальнобойные боеприпасы и другие, но их на данный момент просто не используют. Поставки идут очень крупные, в больших объемах и количествах. Это факт», — сказал Андрей Марочко. По его словам, споры вокруг оружия для Украины — это лишь прикрытие, а реальные поставки засекречены. «Я бы не стал доверять тем данным, которые сейчас обнародуются и в средствах массовой информации, и в том числе в западных. Все мы прекрасно понимаем, что такие сведения относятся к государственной тайне. Поэтому это скорее информационное прикрытие, информационная война. Запад поставляет те виды вооружения, которые они используют на украинской территории в качестве проверки. Украина используется в качестве полигона и чтобы ослабить российскую армию», — подчеркнул собеседник URA.RU. Представители министерств обороны стран — членов НАТО провели встречу 20 января, чтобы обсудить необходимость принятия решения о поставке западных танков на Украину. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что тяжелая военная техника способна изменить ситуацию для украинской армии. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Киев еще не получил танки только из-за позиции Германии по этому вопросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад заранее завозит технику и боеприпасы на Украину и только потом приступает к публичному обсуждению поставок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко, отметив, что на линии соприкосновения обнаруживали вооружения о котором союзники Киева не заявляли. «У нас есть ряд подтверждений, когда Запад, не говоря ничего, поставлял оружие. То есть оно нигде не обнародовалось, а потом было обнаружено нашими военнослужащими на линии боевого соприкосновения. Также не стоит забывать тот факт, когда была озвучена информация о поставках HIMARS на территорию Украины, и в этот же день был нанесен удар по жителям Донбасса именно при помощи этого РСЗО. За такой короткий промежуток времени никак оно не могло поступить. Следовательно, оно прибыло раньше. Я считаю, что есть уже дальнобойные боеприпасы и другие, но их на данный момент просто не используют. Поставки идут очень крупные, в больших объемах и количествах. Это факт», — сказал Андрей Марочко. По его словам, споры вокруг оружия для Украины — это лишь прикрытие, а реальные поставки засекречены. «Я бы не стал доверять тем данным, которые сейчас обнародуются и в средствах массовой информации, и в том числе в западных. Все мы прекрасно понимаем, что такие сведения относятся к государственной тайне. Поэтому это скорее информационное прикрытие, информационная война. Запад поставляет те виды вооружения, которые они используют на украинской территории в качестве проверки. Украина используется в качестве полигона и чтобы ослабить российскую армию», — подчеркнул собеседник URA.RU. Представители министерств обороны стран — членов НАТО провели встречу 20 января, чтобы обсудить необходимость принятия решения о поставке западных танков на Украину. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что тяжелая военная техника способна изменить ситуацию для украинской армии. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Киев еще не получил танки только из-за позиции Германии по этому вопросу.