Боррель свалил на Германию всю вину в вопросе поставок Киеву танков

Украина до сих пор не получила от западных стран танки только из-за нежелания Германии. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с журналистами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не будет принимать решение о поставках Киеву танков без консультаций с партнерами.
«[Вопрос о поставках Киеву танков] — это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — сказал Жозеп Боррель в разговоре с испанским изданием El Diario. По мнению главы Евродипломатии, в текущем положении конфликта Украина должна быть снабжена всем необходимым для нее вооружением, в том числе и танками. А общая помощь Киеву, по словам Борреля, не должна иметь определенных границ.
После обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США.
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Украина до сих пор не получила от западных стран танки только из-за нежелания Германии. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с журналистами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не будет принимать решение о поставках Киеву танков без консультаций с партнерами. «[Вопрос о поставках Киеву танков] — это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — сказал Жозеп Боррель в разговоре с испанским изданием El Diario. По мнению главы Евродипломатии, в текущем положении конфликта Украина должна быть снабжена всем необходимым для нее вооружением, в том числе и танками. А общая помощь Киеву, по словам Борреля, не должна иметь определенных границ. После обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США.