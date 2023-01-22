Боррель свалил на Германию всю вину в вопросе поставок Киеву танков

Боррель: Украина не получает танки только из-за позиции Германии

22 января 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Германия до сих пор не разрешила отправлять Киеву танки, отметил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина до сих пор не получила от западных стран танки только из-за нежелания Германии. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с журналистами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не будет принимать решение о поставках Киеву танков без консультаций с партнерами. «[Вопрос о поставках Киеву танков] — это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — сказал Жозеп Боррель в разговоре с испанским изданием El Diario. По мнению главы Евродипломатии, в текущем положении конфликта Украина должна быть снабжена всем необходимым для нее вооружением, в том числе и танками. А общая помощь Киеву, по словам Борреля, не должна иметь определенных границ. После обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США.

Украина до сих пор не получила от западных стран танки только из-за нежелания Германии. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с журналистами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не будет принимать решение о поставках Киеву танков без консультаций с партнерами. «[Вопрос о поставках Киеву танков] — это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — сказал Жозеп Боррель в разговоре с испанским изданием El Diario. По мнению главы Евродипломатии, в текущем положении конфликта Украина должна быть снабжена всем необходимым для нее вооружением, в том числе и танками. А общая помощь Киеву, по словам Борреля, не должна иметь определенных границ. После обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США.