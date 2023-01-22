Военный аналитик Прохватилов призвал провести ядерные учения возле границ с Финляндией

23 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Запад накачивает Украину оружием, потому что не верит, что РФ прибегнет к ядерному удару, сказал Владимир Прохватилов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Учения России с имитацией ядерного удара на границах с Финляндией моли бы остановить поставки вооружений Запада для Украины. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Насыщение армии Украины все более серьезной и современной боевой техникой связанна только с уверенностью Запада, что Россия ни в каком случае не применит ядерное оружие, что бы не происходило. Я и мои товарищи по академии наук предлагают подход, который показал бы эту решимость РФ. Следует начать регулярные учения Ленинградского военного округа с имитацией ядерного удара по территории близлежащего противника, который недавно решил присоединиться к НАТО (Финляндия — прим. ред.). Нужно выпустить наставление личному составу Ленинградского военного округа о том, как вести наступление в условиях радиоактивного заражения местности. И постараться, чтобы часть этих наставлений попала к парламентариям Финляндии, а также Прибалтики, поскольку они очень агрессивно себя ведут», — сказал Владимир Прохватилов. Также он предложил припугнуть жителей, живущих на границе с РФ. «Я уже предлагал в эфире одной из ТВ-программ установить штук 20 мощных ветродуйных установок близь границы с Финляндией и направить их туда. А если спросят зачем, сказать, чтобы радиоактивный пепел несло в вашу сторону. Такие действия заставляют задуматься и простых граждан, и серьезных политиков, и военных», — добавил аналитик. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны Запада продолжают снабжать киевский режим оружием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если это вооружение будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата территорий — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учения России с имитацией ядерного удара на границах с Финляндией моли бы остановить поставки вооружений Запада для Украины. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Насыщение армии Украины все более серьезной и современной боевой техникой связанна только с уверенностью Запада, что Россия ни в каком случае не применит ядерное оружие, что бы не происходило. Я и мои товарищи по академии наук предлагают подход, который показал бы эту решимость РФ. Следует начать регулярные учения Ленинградского военного округа с имитацией ядерного удара по территории близлежащего противника, который недавно решил присоединиться к НАТО (Финляндия — прим. ред.). Нужно выпустить наставление личному составу Ленинградского военного округа о том, как вести наступление в условиях радиоактивного заражения местности. И постараться, чтобы часть этих наставлений попала к парламентариям Финляндии, а также Прибалтики, поскольку они очень агрессивно себя ведут», — сказал Владимир Прохватилов. Также он предложил припугнуть жителей, живущих на границе с РФ. «Я уже предлагал в эфире одной из ТВ-программ установить штук 20 мощных ветродуйных установок близь границы с Финляндией и направить их туда. А если спросят зачем, сказать, чтобы радиоактивный пепел несло в вашу сторону. Такие действия заставляют задуматься и простых граждан, и серьезных политиков, и военных», — добавил аналитик. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны Запада продолжают снабжать киевский режим оружием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если это вооружение будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата территорий — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия.