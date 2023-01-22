Володин намекнул на ядерный удар из-за действий Запада

22 января 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Россия может нанести ядерный удар в ответ на поставки НАТО оружия Украине, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки стран НАТО наступательного вооружения Украине может вынудить Россию применить ядерный удар. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил Володин в своем telegram-канале. Володин также добавил, что российское оружие технологически превосходит западное. По словам спикера Госдумы, тезисы о том, что ядерные страны ранее не использовали оружие массового поражения — несостоятельны. Дело в том, что ядерные государства ранее не сталкивались с угрозой безопасности страны в локальных конфликтах, заключил Володин. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой среди стран-участниц НАТО стали обсуждаться вопросы поставки Украине танков. World Socialist Web Site сообщает, что поставки танков на Украину со стороны Германии будут использоваться для противостояния с Россией. В материале отмечается, что это мощный удар по России со времен Второй Мировой Войны.

Поставки стран НАТО наступательного вооружения Украине может вынудить Россию применить ядерный удар. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил Володин в своем telegram-канале. Володин также добавил, что российское оружие технологически превосходит западное. По словам спикера Госдумы, тезисы о том, что ядерные страны ранее не использовали оружие массового поражения — несостоятельны. Дело в том, что ядерные государства ранее не сталкивались с угрозой безопасности страны в локальных конфликтах, заключил Володин. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой среди стран-участниц НАТО стали обсуждаться вопросы поставки Украине танков. World Socialist Web Site сообщает, что поставки танков на Украину со стороны Германии будут использоваться для противостояния с Россией. В материале отмечается, что это мощный удар по России со времен Второй Мировой Войны.