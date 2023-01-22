Володин намекнул на ядерный удар из-за действий Запада

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Россия может нанести ядерный удар в ответ на поставки НАТО оружия Украине, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки стран НАТО наступательного вооружения Украине может вынудить Россию применить ядерный удар. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил Володин в своем telegram-канале.

Володин также добавил, что российское оружие технологически превосходит западное. По словам спикера Госдумы, тезисы о том, что ядерные страны ранее не использовали оружие массового поражения — несостоятельны. Дело в том, что ядерные государства ранее не сталкивались с угрозой безопасности страны в локальных конфликтах, заключил Володин.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой среди стран-участниц НАТО стали обсуждаться вопросы поставки Украине танков. World Socialist Web Site сообщает, что поставки танков на Украину со стороны Германии будут использоваться для противостояния с Россией. В материале отмечается, что это мощный удар по России со времен Второй Мировой Войны.

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Поставки стран НАТО наступательного вооружения Украине может вынудить Россию применить ядерный удар. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил Володин в своем telegram-канале. Володин также добавил, что российское оружие технологически превосходит западное. По словам спикера Госдумы, тезисы о том, что ядерные страны ранее не использовали оружие массового поражения — несостоятельны. Дело в том, что ядерные государства ранее не сталкивались с угрозой безопасности страны в локальных конфликтах, заключил Володин. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой среди стран-участниц НАТО стали обсуждаться вопросы поставки Украине танков. World Socialist Web Site сообщает, что поставки танков на Украину со стороны Германии будут использоваться для противостояния с Россией. В материале отмечается, что это мощный удар по России со времен Второй Мировой Войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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