Военкоры сообщают о жестоких боях на подступах к Белогоровке. Видео

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Военкор Семен Пегов передает, что жестокие бои ведутся возле Белогоровки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жестокие бои ведутся в районе Белогоровки. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов. Он также опубликовал видео из зоны боевых действий.

«Теперь русская армия развивает наступление на Северск, на пути к которому лежит село Белогоровка, где добровольцы БАРС-7 совместно с 7-й бригадой ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над населенным пунктом», — рассказал Пегов на своем telegram-канале «ВарГонзо». Он уточнил, что основной задачей российской армии является прорыв линии обороны Северск-Соледар-Бахмут-Часов Яр.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины. Российская армия действует в целях помощи мирным жителям Донбасса.

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Жестокие бои ведутся в районе Белогоровки. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов. Он также опубликовал видео из зоны боевых действий. «Теперь русская армия развивает наступление на Северск, на пути к которому лежит село Белогоровка, где добровольцы БАРС-7 совместно с 7-й бригадой ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над населенным пунктом», — рассказал Пегов на своем telegram-канале «ВарГонзо». Он уточнил, что основной задачей российской армии является прорыв линии обороны Северск-Соледар-Бахмут-Часов Яр. Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины. Российская армия действует в целях помощи мирным жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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