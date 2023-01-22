Жестокие бои ведутся в районе Белогоровки. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов. Он также опубликовал видео из зоны боевых действий.
«Теперь русская армия развивает наступление на Северск, на пути к которому лежит село Белогоровка, где добровольцы БАРС-7 совместно с 7-й бригадой ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над населенным пунктом», — рассказал Пегов на своем telegram-канале «ВарГонзо». Он уточнил, что основной задачей российской армии является прорыв линии обороны Северск-Соледар-Бахмут-Часов Яр.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины. Российская армия действует в целях помощи мирным жителям Донбасса.
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Жестокие бои ведутся в районе Белогоровки. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов. Он также опубликовал видео из зоны боевых действий. «Теперь русская армия развивает наступление на Северск, на пути к которому лежит село Белогоровка, где добровольцы БАРС-7 совместно с 7-й бригадой ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над населенным пунктом», — рассказал Пегов на своем telegram-канале «ВарГонзо». Он уточнил, что основной задачей российской армии является прорыв линии обороны Северск-Соледар-Бахмут-Часов Яр. Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины. Российская армия действует в целях помощи мирным жителям Донбасса.