В Конгрессе США призвали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму

22 января 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

В США призвали передать Киеву баллистические ракеты для атак по Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. «Им (Киеву) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», — заявил Маккол в беседе с изданием ABC News. По его мнению, украинским военнослужащим необходимы ATACMS для атак по территории полуострова, так как там, по его словам, проводятся запуски беспилотников. Ранее журналист Петер Сучиу в статье для издания 19FortyFive выразил уверенность, что Вашингтон не решится на поставку Украине комплексов ATACMS, передает RT. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес на встрече в Atlantic Council в Вашингтоне допустил, что Крым будет захвачен армией ВСУ до конца августа 2023 года. Россия не приобретала Крым, это был демократический выбор жителей полуострова, заявлял президент России Владимир Путин.

В конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. «Им (Киеву) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», — заявил Маккол в беседе с изданием ABC News. По его мнению, украинским военнослужащим необходимы ATACMS для атак по территории полуострова, так как там, по его словам, проводятся запуски беспилотников. Ранее журналист Петер Сучиу в статье для издания 19FortyFive выразил уверенность, что Вашингтон не решится на поставку Украине комплексов ATACMS, передает RT. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес на встрече в Atlantic Council в Вашингтоне допустил, что Крым будет захвачен армией ВСУ до конца августа 2023 года. Россия не приобретала Крым, это был демократический выбор жителей полуострова, заявлял президент России Владимир Путин.