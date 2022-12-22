В США назвали срок захвата Крыма Киевом

Американский генерал Ходжес: Крым будет захвачен Киевом в конце лета 2023 года

22 декабря 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Украина готовится захватить Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Крым будет захвачен армией ВСУ до конца августа 2023 года. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес на встрече в Atlantic Council в Вашингтоне. «Киев захватит Крым до конца августа 2023 года», — сказал Ходжес. Его заявление передает издание Pravda.Ru. Он также считает, что если бы у Украины были дальнобойные ракеты ATACMS, то все российские штабы в Крыму были бы уже уничтожены. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сознании украинских граждан отвоевание Крыма уже началось. Также издание Politico сообщало, что Зеленский рассчитывал попросить ракеты ATACMS во время своего визита в Вашингтон. Однако Америка не готова предоставить такое оружие, поскольку опасается ответных действий со стороны России. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова решен окончательно и пересмотру не подлежит. Любой политический торг неуместен, заявляли в Кремле.

Крым будет захвачен армией ВСУ до конца августа 2023 года. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес на встрече в Atlantic Council в Вашингтоне. «Киев захватит Крым до конца августа 2023 года», — сказал Ходжес. Его заявление передает издание Pravda.Ru. Он также считает, что если бы у Украины были дальнобойные ракеты ATACMS, то все российские штабы в Крыму были бы уже уничтожены. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сознании украинских граждан отвоевание Крыма уже началось. Также издание Politico сообщало, что Зеленский рассчитывал попросить ракеты ATACMS во время своего визита в Вашингтон. Однако Америка не готова предоставить такое оружие, поскольку опасается ответных действий со стороны России. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова решен окончательно и пересмотру не подлежит. Любой политический торг неуместен, заявляли в Кремле.