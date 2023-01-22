Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, нарушившей права белорусов

23 января 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко восстановил законные права белорусов, которые нарушил интернет-магазин Wildberries Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, деятельность которой нарушила права белорусов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов. «Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан.<…> Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», — сказал Герасимов в эфире белорусского телеканала СТВ. По его словам, деньги гражданам были возвращены незамедлительно, а также отменено правило о введении платы за возврат качественного товара. Ранее в СМИ сообщалось, что в декабре 2022 года Wildberries ввел плату за возврат покупателями товара надлежащего качества. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии связалось с учредителями компании в России с просьбой к маркетплейсу отменить это правило руководствуясь белорусским законодательством, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, деятельность которой нарушила права белорусов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов. «Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан.<…> Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», — сказал Герасимов в эфире белорусского телеканала СТВ. По его словам, деньги гражданам были возвращены незамедлительно, а также отменено правило о введении платы за возврат качественного товара. Ранее в СМИ сообщалось, что в декабре 2022 года Wildberries ввел плату за возврат покупателями товара надлежащего качества. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии связалось с учредителями компании в России с просьбой к маркетплейсу отменить это правило руководствуясь белорусским законодательством, передает агентство БелТА.