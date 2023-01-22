22 января 2023

Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, нарушившей права белорусов

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Александр Лукашенко восстановил законные права белорусов, которые нарушил интернет-магазин Wildberries Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, деятельность которой нарушила права белорусов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.

«Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан.<…> Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», — сказал Герасимов в эфире белорусского телеканала СТВ. По его словам, деньги гражданам были возвращены незамедлительно, а также отменено правило о введении платы за возврат качественного товара.

Ранее в СМИ сообщалось, что в декабре 2022 года Wildberries ввел плату за возврат покупателями товара надлежащего качества. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии связалось с учредителями компании в России с просьбой к маркетплейсу отменить это правило руководствуясь белорусским законодательством, передает агентство БелТА.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с Wildberries, деятельность которой нарушила права белорусов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов. «Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан.<…> Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», — сказал Герасимов в эфире белорусского телеканала СТВ. По его словам, деньги гражданам были возвращены незамедлительно, а также отменено правило о введении платы за возврат качественного товара. Ранее в СМИ сообщалось, что в декабре 2022 года Wildberries ввел плату за возврат покупателями товара надлежащего качества. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии связалось с учредителями компании в России с просьбой к маркетплейсу отменить это правило руководствуясь белорусским законодательством, передает агентство БелТА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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