ВСУ одним ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске 23 января 2023 в 01:02 Размер текста - 17 + ВСУ разрушили жилой дом в Старобельске ракетой HIMARS Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Старобельска в Луганской Народной республике (ЛНР) с использованием РСЗО HIMARS. Одна из ракет разрушила жилой дом, сообщает представительство республики. «В результате обстрела н. п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом», — сообщает telegram-канал « Представительство ЛНР в СЦКК ». Ранее, в том же канале сообщалось о фиксации обстрела со стороны Украины. Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Позже, в Херсонской области был задержан наводчик ВСУ, координировавший огонь по населенному пункту. Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Старобельска в Луганской Народной республике (ЛНР) с использованием РСЗО HIMARS. Одна из ракет разрушила жилой дом, сообщает представительство республики. «В результате обстрела н. п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом», — сообщает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Ранее, в том же канале сообщалось о фиксации обстрела со стороны Украины. Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Позже, в Херсонской области был задержан наводчик ВСУ, координировавший огонь по населенному пункту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям