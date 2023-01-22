22 января 2023

ВСУ одним ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
ВСУ разрушили жилой дом в Старобельске ракетой HIMARS Фото:
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Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Старобельска в Луганской Народной республике (ЛНР) с использованием РСЗО HIMARS. Одна из ракет разрушила жилой дом, сообщает представительство республики.

«В результате обстрела н. п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом», — сообщает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Ранее, в том же канале сообщалось о фиксации обстрела со стороны Украины.

Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Позже, в Херсонской области был задержан наводчик ВСУ, координировавший огонь по населенному пункту.

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Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Старобельска в Луганской Народной республике (ЛНР) с использованием РСЗО HIMARS. Одна из ракет разрушила жилой дом, сообщает представительство республики. «В результате обстрела н. п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом», — сообщает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Ранее, в том же канале сообщалось о фиксации обстрела со стороны Украины. Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Позже, в Херсонской области был задержан наводчик ВСУ, координировавший огонь по населенному пункту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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