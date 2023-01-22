ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке. Фото, видео

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Последствия обстрела Донецка. Донецк, обстрел
Украинский снаряд попал в жилой дом в Новой Каховке, сообщили в администрации города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Об этом сообщили в городской администрации.

«Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156», — сообщается в telegram-канале администрации Новой Каховки. Уточняется, что начался пожар, а в зоне возгорания работают экстренные службы, включая МЧС.

Мэр Новой Каховки рассказывал, что украинская армия отслеживает мирных жителей города с помощью дронов. Они отслеживают большие скопления людей, чтобы нанести удар.

Снаряд ВСУ попал в жилой дом
Фото:
ВСУ обстреляли жилой район города
Фото:

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Украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Об этом сообщили в городской администрации. «Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156», — сообщается в telegram-канале администрации Новой Каховки. Уточняется, что начался пожар, а в зоне возгорания работают экстренные службы, включая МЧС. Мэр Новой Каховки рассказывал, что украинская армия отслеживает мирных жителей города с помощью дронов. Они отслеживают большие скопления людей, чтобы нанести удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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