Украинский снаряд попал в жилой дом в Новой Каховке, сообщили в администрации города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Об этом сообщили в городской администрации.
«Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156», —
Мэр Новой Каховки рассказывал, что украинская армия отслеживает мирных жителей города с помощью дронов. Они отслеживают большие скопления людей, чтобы нанести удар.
Снаряд ВСУ попал в жилой дом
ВСУ обстреляли жилой район города
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