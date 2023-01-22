Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области под Каховкой 23 января 2023 в 00:50 Размер текста - 17 + Власти Каховского округа сообщили о задержании наводчика ВСУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области под Каховкой задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Каховская военно-гражданская администрация. «Житель из Алешковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину», — рассказали в telegram-канале администрации . Ранее стало известно, что украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Снаряд попал в жилой дом в результате чего началось возгорание. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников отслеживают людей и наносят удары. В Херсонской области под Каховкой задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Каховская военно-гражданская администрация. «Житель из Алешковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину», — рассказали в telegram-канале администрации. Ранее стало известно, что украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Снаряд попал в жилой дом в результате чего началось возгорание. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников отслеживают людей и наносят удары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям