22 января 2023

Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области под Каховкой

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Власти Каховского округа сообщили о задержании наводчика ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области под Каховкой задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Каховская военно-гражданская администрация.

«Житель из Алешковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину», — рассказали в telegram-канале администрации.

Ранее стало известно, что украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Снаряд попал в жилой дом в результате чего началось возгорание. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников отслеживают людей и наносят удары.

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В Херсонской области под Каховкой задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Каховская военно-гражданская администрация. «Житель из Алешковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину», — рассказали в telegram-канале администрации. Ранее стало известно, что украинская армия провела прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке. Снаряд попал в жилой дом в результате чего началось возгорание. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников отслеживают людей и наносят удары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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