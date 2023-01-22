В «Уральских авиалиниях» пожаловались на невозможность купить отечественные самолеты. Скрин

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с просьбой обратить внимание на факторы, которые сдерживают рост доступности перевозок. В частности, он указал на невозможность купить отечественные самолеты. Копию обращения опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».
«Ввиду полного отсутствия возможности приобрести воздушные суда отечественного производства предлагаем инициировать вопрос внесения изменений в действующие правила, а именно исключить при распределении субсидий по Приложению №1-2, 5 требование наличие российской техники», — говорится в обращении.
Всего Скуратов называет три фактора, которые сдерживают ситуацию с тем, чтобы сделать воздушные перевозки доступными. Второй фактор — субсидии предоставляются только одному перевозчику, и это монополизирует рынок, а третий — порядок распределения субсидий.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», но в компании воздержались от ответа. Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России.
Генеральный директор "Уральских авиалиний" написал обращение в ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта
Скрин: telegram-канал "Уральские авиалинии"
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Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с просьбой обратить внимание на факторы, которые сдерживают рост доступности перевозок. В частности, он указал на невозможность купить отечественные самолеты. Копию обращения опубликовал telegram-канал «Авиаторщина». «Ввиду полного отсутствия возможности приобрести воздушные суда отечественного производства предлагаем инициировать вопрос внесения изменений в действующие правила, а именно исключить при распределении субсидий по Приложению №1-2, 5 требование наличие российской техники», — говорится в обращении. Всего Скуратов называет три фактора, которые сдерживают ситуацию с тем, чтобы сделать воздушные перевозки доступными. Второй фактор — субсидии предоставляются только одному перевозчику, и это монополизирует рынок, а третий — порядок распределения субсидий. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», но в компании воздержались от ответа. Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России.