В «Уральских авиалиниях» пожаловались на невозможность купить отечественные самолеты. Скрин

Гендиректор "Уральских авиалинии" назвал факторы, из-за которых воздушные перевозки не такие доступные, как могли быть Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с просьбой обратить внимание на факторы, которые сдерживают рост доступности перевозок. В частности, он указал на невозможность купить отечественные самолеты. Копию обращения опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».

«Ввиду полного отсутствия возможности приобрести воздушные суда отечественного производства предлагаем инициировать вопрос внесения изменений в действующие правила, а именно исключить при распределении субсидий по Приложению №1-2, 5 требование наличие российской техники», — говорится в обращении.

Всего Скуратов называет три фактора, которые сдерживают ситуацию с тем, чтобы сделать воздушные перевозки доступными. Второй фактор — субсидии предоставляются только одному перевозчику, и это монополизирует рынок, а третий — порядок распределения субсидий.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», но в компании воздержались от ответа. Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на техническое обслуживание Sukhoi Superjet. Это первый пассажирский самолет, созданный в постсоветской России.