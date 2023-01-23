Суд в Индии определил причину «всех проблем мира»

Суд в Индии: убой коров является причиной всех проблем

23 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Если прекратить убой коров, то мир избавится от проблем, заявил Самир Винодчандра Вьяс Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Все проблемы мира можно решить, если остановить забой коров. Об этом заявил индийский судья Самир Винодчандра Вьяс. «В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли», — заявил Самир Винодчандра Вьяс во время оглашения приговора. Его слова передает агентство Bar and Bench . Он уточнил, что корова — не просто животное, она является образом матери. Мохаммада Амина был осужден за незаконную перевозку 16 коров вместе с телятами. Животные находились в тесном грузовике, где не могли лежать, есть и пить. Против мужчины было возбуждено судебное дело по закону о сохранении животных и правилах перевозок скота.

Все проблемы мира можно решить, если остановить забой коров. Об этом заявил индийский судья Самир Винодчандра Вьяс. «В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли», — заявил Самир Винодчандра Вьяс во время оглашения приговора. Его слова передает агентство Bar and Bench. Он уточнил, что корова — не просто животное, она является образом матери. Мохаммада Амина был осужден за незаконную перевозку 16 коров вместе с телятами. Животные находились в тесном грузовике, где не могли лежать, есть и пить. Против мужчины было возбуждено судебное дело по закону о сохранении животных и правилах перевозок скота.