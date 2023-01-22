22 января 2023

В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области ночной тариф отключили от выходных Фото:

В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Каким образом свердловчане будут оплачивать электричество, пока неясно.

«Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Постановление от 23.12.2011 № 211-ПК», — сказано в документе.

Редакция URA.RU обратилась в региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК). Там попросили направить официальный запрос. До Единого расчетного центра (ЕРЦ) дозвониться корреспонденту агентства не удалось.

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В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Каким образом свердловчане будут оплачивать электричество, пока неясно. «Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Постановление от 23.12.2011 № 211-ПК», — сказано в документе. Редакция URA.RU обратилась в региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК). Там попросили направить официальный запрос. До Единого расчетного центра (ЕРЦ) дозвониться корреспонденту агентства не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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