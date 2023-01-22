В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество

23 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Свердловской области ночной тариф отключили от выходных Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Каким образом свердловчане будут оплачивать электричество, пока неясно. «Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Постановление от 23.12.2011 № 211-ПК», — сказано в документе. Редакция URA.RU обратилась в региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК). Там попросили направить официальный запрос. До Единого расчетного центра (ЕРЦ) дозвониться корреспонденту агентства не удалось.

В Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Каким образом свердловчане будут оплачивать электричество, пока неясно. «Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Постановление от 23.12.2011 № 211-ПК», — сказано в документе. Редакция URA.RU обратилась в региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК). Там попросили направить официальный запрос. До Единого расчетного центра (ЕРЦ) дозвониться корреспонденту агентства не удалось.