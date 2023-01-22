Челябинские депутаты хотят изменить закон о бесплатной земле многодетным

Заксобрание региона выступит с инициативой о земле для льготников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области выступят с инициативой по изменению федерального законодательства в части выделения земли многодетным семьям и другим льготникам. Обращение к коллегам в Госдуме рассмотрят на заседании 26 января.

«Ежегодно в Челябинской области формируется перечень земельных участков для бесплатного предоставления гражданам. Законопроект позволит исключить притязания лиц, не относящихся к льготным категориям граждан, на земельные участки», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты обратили внимание на то, что федеральное законодательство не ограничивает подачу заявок на бесплатную землю со стороны нельготных категорий. При том, что люди готовы вносить арендные платежи или выкупать недвижимость, запрос участков замедляет их выдачу льготникам. В итоге те не могут вовремя начать строить дом или вести подсобное хозяйство.

Челябинские парламентарии описали сложившуюся практику: когда муниципалитеты отказываются продавать землю нельготникам, граждане обращаются в суд и процессы выигрывают. Чтобы ликвидировать пробел законодательства, депутаты предложили внести поправку в Земельный кодекс. Если инициативу поддержат, земля из льготного перечня не сможет становиться предметом аукционов.