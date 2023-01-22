Бывший кандидат в мэры Кургана, уехавший в Черногорию, избавляется от зауральского актива

По неизвестным причинам, помещение курганского СМИ продает собственник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продается офис телекомпании KURGAN.RU, учредителем которой является бывший кандидат на должность главы города, уехавший в Черногорию, Алексей Дудич. Информация о продаже помещения опубликована на сервисе продаж.

«Продается офисное помещение общей площадью 295 кв. м., расположенное по адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 36, подвал. От собственника. Подойдет как для работы офиса, так и для организации торговли. Стоимость продажи 5 900 000 рублей», — указано в описании объявления на сайте Avito.

Сообщатся, что в помещении есть отдельный вход с улицы и запасный выход. В описании объявления также указано, что возможно убрать все перегородки и сделать торговый зал. Помимо этого, пол в офисе нуждается в ремонте.

По информации на сайте СБИС, Дудич является учредителем таких компаний, как «ТВ-Зауралье» (в которую входит KURGAN.RU), рекламная группа «Курьер» и «Горгаз-Сервис». Владелец объявления рассказал URA.RU, что причина продажи у каждого разная и ему нужно обсудить информацию с собственником. Корреспонденту агентства также пояснили, что такое решение принято из-за переезда организации в другое помещение. Журналист URA.RU написала Дудичу в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации комментарий получить не удалось.

Алексей Дудич после выборов в Курганскую областную Думу в 2010 году, на которых он проиграл, с семьей практически сразу перебрался в другую страну. Ранее URA.RU писало, что бывший кандидат в мэры Кургана представил новые бизнес-проекты в Черногории: гостиницы, жилого комплекса и ресторана.

Курганцам почти за 6 миллионов предлагают купить бывшее помещение местной телекомпании Фото: скрин объявления с сайта Avito

Помещение, в котором ранее находилась курганская телекомпания, нуждается в ремонте Фото: с сайта Avito

Бывшее офисное помещение курганского СМИ находится по адресу: улица Куйбышева, 36 Фото: с сайта Avito