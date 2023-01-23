WarGonzo: Украина тайно получила немецкие танки

23 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Официального решения Германии по поставкам танков Украине еще нет Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard 2 были замечены на Украине в городе Николаев. Машины появились до официального решения Германии по этому вопросу. Об этом заявил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Пока общественность озабочена деликатным для Германии вопросом о поставках танков Leopard 2 в распоряжение Украинского Государства, оперативные источники сообщают, что по меньшей мере 2 единицы немецкой техники были замечены в Николаеве», — передает Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. В материале отмечается, что танки появились на Украине до официального решения Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Во время саммита на базе Рамштайн в Германии западные страны не смогли прийти к решению о поставках танков Leopard на Украину. 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия скоро примет решение по поводу немецких боевых машин. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».

Немецкие танки Leopard 2 были замечены на Украине в городе Николаев. Машины появились до официального решения Германии по этому вопросу. Об этом заявил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Пока общественность озабочена деликатным для Германии вопросом о поставках танков Leopard 2 в распоряжение Украинского Государства, оперативные источники сообщают, что по меньшей мере 2 единицы немецкой техники были замечены в Николаеве», — передает Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. В материале отмечается, что танки появились на Украине до официального решения Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Во время саммита на базе Рамштайн в Германии западные страны не смогли прийти к решению о поставках танков Leopard на Украину. 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия скоро примет решение по поводу немецких боевых машин. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».