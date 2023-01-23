Лукашенко: ВСУ стянули 17,2 тысячи военных к границе Беларуси

На границе с Беларусью армия Украины расположила 17,2 тысячи военнослужащих. Об этом заявил президент Беларуссии Александр Лукашенко.
«Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысячи человек. Наиболее многочисленные воинские формирования сосредоточены в Украине — 17,2 тысячи», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. Беларусь является ближайшим союзником России, поэтому Украина с первых дней конфликта усиливала военное присутствие на границе с государством. Своими действиями Украина пытается отвлечь часть российских войск от других направлений, об этом заявил военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач.
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На границе с Беларусью армия Украины расположила 17,2 тысячи военнослужащих. Об этом заявил президент Беларуссии Александр Лукашенко. «Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысячи человек. Наиболее многочисленные воинские формирования сосредоточены в Украине — 17,2 тысячи», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. Беларусь является ближайшим союзником России, поэтому Украина с первых дней конфликта усиливала военное присутствие на границе с государством. Своими действиями Украина пытается отвлечь часть российских войск от других направлений, об этом заявил военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач.