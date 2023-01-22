В ЯНАО чиновнику, обвиняемому в коррупции, предъявлен новый эпизод получения взятки

В Ноябрьске чиновнику предъявлен новый эпизод получения взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) заместителю начальника отдела дорожного хозяйства города, обвиненного в коррупции, предъявлен новый эпизод получения взятки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.

«Следствием установлено, что в период 2020—2022 годов в городе Ноябрьске обвиняемый, будучи должностным лицом, наделенным полномочиями по приемке работ, оказывал общее покровительство руководству коммерческой организации. <…>. Выражалось покровительство в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, когда фактически данные работы не были выполнены или выполнялись не в полном объеме. По договоренности с представителями юридического лица, должностное лицо МУ Администрации МО г. Ноябрьск „Дирекция муниципального заказа“ должен был получить за свои преступные действия денежное вознаграждение в размере 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого в сообщении сказано, что обвиняемый уже находится под следствием за аналогичное преступление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске на чиновника завели дело о коррупции. В получении взятки подозревается заместитель начальника отдела дорожного хозяйства города.