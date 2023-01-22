22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В ЯНАО чиновнику, обвиняемому в коррупции, предъявлен новый эпизод получения взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске чиновнику предъявлен новый эпизод получения взятки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) заместителю начальника отдела дорожного хозяйства города, обвиненного в коррупции, предъявлен новый эпизод получения взятки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.

«Следствием установлено, что в период 2020—2022 годов в городе Ноябрьске обвиняемый, будучи должностным лицом, наделенным полномочиями по приемке работ, оказывал общее покровительство руководству коммерческой организации. <…>. Выражалось покровительство в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, когда фактически данные работы не были выполнены или выполнялись не в полном объеме. По договоренности с представителями юридического лица, должностное лицо МУ Администрации МО г. Ноябрьск „Дирекция муниципального заказа“ должен был получить за свои преступные действия денежное вознаграждение в размере 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого в сообщении сказано, что обвиняемый уже находится под следствием за аналогичное преступление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске на чиновника завели дело о коррупции. В получении взятки подозревается заместитель начальника отдела дорожного хозяйства города.

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В Ноябрьске (ЯНАО) заместителю начальника отдела дорожного хозяйства города, обвиненного в коррупции, предъявлен новый эпизод получения взятки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета. «Следствием установлено, что в период 2020—2022 годов в городе Ноябрьске обвиняемый, будучи должностным лицом, наделенным полномочиями по приемке работ, оказывал общее покровительство руководству коммерческой организации. <…>. Выражалось покровительство в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, когда фактически данные работы не были выполнены или выполнялись не в полном объеме. По договоренности с представителями юридического лица, должностное лицо МУ Администрации МО г. Ноябрьск „Дирекция муниципального заказа“ должен был получить за свои преступные действия денежное вознаграждение в размере 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого в сообщении сказано, что обвиняемый уже находится под следствием за аналогичное преступление. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске на чиновника завели дело о коррупции. В получении взятки подозревается заместитель начальника отдела дорожного хозяйства города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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