Лавров раскрыл, как США сорвали мирное соглашение России и Украины

Глава МИД Лавров: США сорвали заключение мирного договора РФ и Украины после согласия Москвы
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия изначально была готова на заключение мира с Украиной, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной после того, как Москва согласилась на предложенный Киевом проект документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы сразу же, как только украинская сторона в начале марта [2022 года] предложила начать переговоры — мы ответили согласием. Состоялось три раунда. Там украинская делегация предложила проект с принципами урегулирования, который мы поддержали. Опираясь на него, мы подготовили еще один документ. Затем США дали сигнал Киеву, что „рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит они чувствуют слабость — надо дожимать“. [Глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель заявил, что Украина должна победить на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-подхода после встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

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США помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной после того, как Москва согласилась на предложенный Киевом проект документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы сразу же, как только украинская сторона в начале марта [2022 года] предложила начать переговоры — мы ответили согласием. Состоялось три раунда. Там украинская делегация предложила проект с принципами урегулирования, который мы поддержали. Опираясь на него, мы подготовили еще один документ. Затем США дали сигнал Киеву, что „рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит они чувствуют слабость — надо дожимать“. [Глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель заявил, что Украина должна победить на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-подхода после встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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