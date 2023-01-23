Лавров раскрыл, как США сорвали мирное соглашение России и Украины

Глава МИД Лавров: США сорвали заключение мирного договора РФ и Украины после согласия Москвы

23 января 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Россия изначально была готова на заключение мира с Украиной, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной после того, как Москва согласилась на предложенный Киевом проект документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы сразу же, как только украинская сторона в начале марта [2022 года] предложила начать переговоры — мы ответили согласием. Состоялось три раунда. Там украинская делегация предложила проект с принципами урегулирования, который мы поддержали. Опираясь на него, мы подготовили еще один документ. Затем США дали сигнал Киеву, что „рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит они чувствуют слабость — надо дожимать“. [Глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель заявил, что Украина должна победить на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-подхода после встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

США помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной после того, как Москва согласилась на предложенный Киевом проект документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы сразу же, как только украинская сторона в начале марта [2022 года] предложила начать переговоры — мы ответили согласием. Состоялось три раунда. Там украинская делегация предложила проект с принципами урегулирования, который мы поддержали. Опираясь на него, мы подготовили еще один документ. Затем США дали сигнал Киеву, что „рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит они чувствуют слабость — надо дожимать“. [Глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель заявил, что Украина должна победить на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-подхода после встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.