Капитан первого ранга Дандыкин: Россия перехватила инициативу у Украины

Россия наступает, несмотря на распутицу на Украине, отметил Василий Дандыкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия перехватила у Украины инициативу и продолжает наступление, несмотря на распутицу (когда грунтовые дороги становятся труднопроходимыми из-за погоды). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Мы по большому счету перехватили инициативу у формирований киевского режима. Они сейчас, я так понимаю, перебрасывают свои не такие уж богатые ресурсы и боевую технику с фронта на фронт. В частности, это мы наблюдали в Соледаре, сейчас видим у Артемовска [Бахмут], и на всем фронте. Он достаточно протяженный. Не такой, как было весной 2022 года, но все равно. Где-то до 1000 км. То, что сейчас происходит на фронтах, это для нас позитивно. Где-то мы находимся в активной обороне, где-то мы наступаем. И несмотря на то, что сейчас распутица, когда, как говорится, ссылаться можно на такую погоду, мы идем вперед», — подчеркнул Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, ВСУ пытаются наступать в направлении Сватово-Кременная, но делают это безуспешно. «Идем вперед. Взаимодействуют и штурмовые добровольческие отряды, и десант, и морская пехота, и просто пехота. Конечно, и артиллеристы, и летчики. В общем-то ситуация такая, что продвижение есть на Запорожском направлении, в Донецком, это прежде всего в районе Артемовска, идет заруба на Сватово-Кременной. Там ВСУ пытаются наступать, но отбиваются с большими потерями. То есть в какой-то степени фронт приходит в движение», — объяснил Дандыкин.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы России выбили украинские войска из некоторых сел, которые использовались в качестве опорных пунктов для обстрела мирного населения, проживающего на освобожденных территориях. Таким образом, удалось отодвинуть линию атак.