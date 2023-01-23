Рогов: военные РФ сместили линию обстрела в Запорожье

23 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ выбили ВСУ из ряда сел Запорожской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России отодвинула линию обстрела в Запорожской области, выбив ВСУ из некоторых сел. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области. Удалось выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ими как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям, проживающим на освобожденной части», — заявил Рогов в интервью РИА Новости. В Запорожье активизировались бои почти по всей линии фронта, передает «Национальная служба новостей». Российская армия проломила первую линию обороны ВСУ и ведет наступление, передает «Утро.ру». По его словам, украинские военные экстренно перебрасывают туда свои резервы. ВС РФ на прошлой неделе освободили четыре населенных пункта под Ореховом и поселок Краснополье, ведутся бои за стратегически важное село Каменское.

Армия России отодвинула линию обстрела в Запорожской области, выбив ВСУ из некоторых сел. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области. Удалось выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ими как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям, проживающим на освобожденной части», — заявил Рогов в интервью РИА Новости. В Запорожье активизировались бои почти по всей линии фронта, передает «Национальная служба новостей». Российская армия проломила первую линию обороны ВСУ и ведет наступление, передает «Утро.ру». По его словам, украинские военные экстренно перебрасывают туда свои резервы. ВС РФ на прошлой неделе освободили четыре населенных пункта под Ореховом и поселок Краснополье, ведутся бои за стратегически важное село Каменское.