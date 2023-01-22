Власти начали штрафовать управкомпании после обещания мэра Кургана

Управкомпанию обязали заплатить 125 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители управляющих компаний получили штраф и два предупреждения за то, что не убирали снег с территорий домов и не обрабатывали их противогололедными материалами. Данная информация размещена в telegram-канале областной Госжилинспекции. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщала, что за некачественную уборку дворов от снега будут выписывать штрафы.

«ООО „Новая Волна Курган“ привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 125 000 рублей за нарушение обязательных требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 21 по ул. Ленина в городе Кургане. Не проведение очистки от снега придомовой территории и обработки пескосоляной смесью», — указано в сообщении.

Помимо этого с 16 по 20 января предупреждения получили компания «Восток-Центр» за то, что не очистили территорию от снега, и ООО «УО „МКД“» за то, что не обработали территорию пескосоляной смесью. Также управкомпании «Прометей» и «Интергация+» получили штрафы, а организации «УК „Уют“» и «Горкомжилстрой» получили предупреждения из-за других нарушений.

О проблемах, связанных с некачественной уборкой снега Ситникова рассказывала в начале января. По ее словам, не все управкомпании справлялись с обязанностями по уборке снега.