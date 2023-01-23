На ВИЗе из окна выпала девочка-подросток
В Екатеринбурге девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел на Крауля,170 (ЖК «Янтарная долина»). Об этом рассказал читатель URA.RU.
«В новом ЖК на ВИЗе девушка-подросток выпала из окна. На месте уже работают полиция и медики. Говорят, что девушке не больше 16 лет», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. В региональном СК пока отказались комментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла на месте.
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