В Екатеринбурге девочка-подросток выпала из окна многоэтажки

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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
На ВИЗе из окна выпала девочка-подросток Фото:

В Екатеринбурге девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел на Крауля,170 (ЖК «Янтарная долина»). Об этом рассказал читатель URA.RU.

«В новом ЖК на ВИЗе девушка-подросток выпала из окна. На месте уже работают полиция и медики. Говорят, что девушке не больше 16 лет», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. В региональном СК пока отказались комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла на месте.

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В Екатеринбурге девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел на Крауля,170 (ЖК «Янтарная долина»). Об этом рассказал читатель URA.RU. «В новом ЖК на ВИЗе девушка-подросток выпала из окна. На месте уже работают полиция и медики. Говорят, что девушке не больше 16 лет», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. В региональном СК пока отказались комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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