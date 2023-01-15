В Екатеринбурге школьница выпала из окна 22-го этажа и погибла

В Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница
В Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла. Трагедия случилась утром 16 января. О происшествии сообщает паблик «Академический».
«Девочка выпала с 22-го этажа. На месте работают силовики», — пишут подписчики сообщества.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там не стали комментировать инцидент. Дозвониться до пресс-секретаря регионального главка МВД не удалось.
Ранее URA.RU писало, что свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки. Трагедия произошла в Первоуральске.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».