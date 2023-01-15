15 января 2023

В Екатеринбурге школьница выпала из окна 22-го этажа и погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помощь
В Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла. Трагедия случилась утром 16 января. О происшествии сообщает паблик «Академический».

«Девочка выпала с 22-го этажа. На месте работают силовики», — пишут подписчики сообщества.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там не стали комментировать инцидент. Дозвониться до пресс-секретаря регионального главка МВД не удалось.

Ранее URA.RU писало, что свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки. Трагедия произошла в Первоуральске.

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В Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала школьница. Девочка погибла. Трагедия случилась утром 16 января. О происшествии сообщает паблик «Академический». «Девочка выпала с 22-го этажа. На месте работают силовики», — пишут подписчики сообщества. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там не стали комментировать инцидент. Дозвониться до пресс-секретаря регионального главка МВД не удалось. Ранее URA.RU писало, что свердловский подросток выпал с балкона многоэтажки. Трагедия произошла в Первоуральске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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