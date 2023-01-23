«ВКонтакте» добавила новую возможность в сервис VK Музыка

23 января 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

В «VK Музыка» появился отдельный раздел с подкастами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сервисе «VK Музыка» появился отдельный раздел с подкастами. Об этом заявили в пресс-службе «ВКонтакте». «„Подкасты“ — новый самостоятельный раздел сервиса „VK Музыка“, который объединил разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. Подкасты доступны в приложении „VK Музыка“, а также внутри обновленного раздела „Музыка“ в мобильном приложении „ВКонтакте“», — уточнили в пресс-службе. Уточняется, что подкасты будут на совершенно разные темы и каждый пользователь сможет найти для себя что-то интересное. Есть как и юмористические подкасты, так и об отношениях, психологии, образовательные подкасты и не только. Кроме того, сервис «VK Музыка» готовит отдельный проект — подкаст «Космический джэм». Участие в нем примут известные продюсеры и музыканты, а ведущим выступит Сэм Адегбие из радио STUDIO 21. «Появление раздела с подкастами в „VK Музыка“ — еще один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса», — подчеркнул директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин. Он отметил, что количество подкастов и зрителей, которые их слушают, растет постоянно. Для появления нового раздела с подкастами, необходимо обновить приложение до актуальной версии. С подпиской на «VK Музыку» подкасты можно слушать без рекламы. Сами подкасты можно прослушивать бесплатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сервисе «VK Музыка» появился отдельный раздел с подкастами. Об этом заявили в пресс-службе «ВКонтакте». «„Подкасты“ — новый самостоятельный раздел сервиса „VK Музыка“, который объединил разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. Подкасты доступны в приложении „VK Музыка“, а также внутри обновленного раздела „Музыка“ в мобильном приложении „ВКонтакте“», — уточнили в пресс-службе. Уточняется, что подкасты будут на совершенно разные темы и каждый пользователь сможет найти для себя что-то интересное. Есть как и юмористические подкасты, так и об отношениях, психологии, образовательные подкасты и не только. Кроме того, сервис «VK Музыка» готовит отдельный проект — подкаст «Космический джэм». Участие в нем примут известные продюсеры и музыканты, а ведущим выступит Сэм Адегбие из радио STUDIO 21. «Появление раздела с подкастами в „VK Музыка“ — еще один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса», — подчеркнул директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин. Он отметил, что количество подкастов и зрителей, которые их слушают, растет постоянно. Для появления нового раздела с подкастами, необходимо обновить приложение до актуальной версии. С подпиской на «VK Музыку» подкасты можно слушать без рекламы. Сами подкасты можно прослушивать бесплатно.