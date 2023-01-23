Военкор Коц объяснил, как ослабить ВСУ в Бахмуте

Военкор Коц: захват дороги в Константиновку ослабит ВСУ в Бахмуте

24 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Через дорогу из Бахмута в Константиновку ВСУ получают боеприпасы и вывозят раненых (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Захват дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Бахмуте (Артемовск), так как через эту трассу подвозятся боеприпасы и подкрепление. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «В данный момент идет борьба за то, чтобы перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. Это основная трасса, по которой гарнизон ВСУ в Артемовске получает снабжение и через нее вывозят раненых», — сказал Андрей Коц. Как объяснил военный корреспондент, российские военные все ближе к оперативному окружению Бахмута. «После захвата Соледара нам удалось выйти на северо-восточные окраины Артемовска. Есть продвижение к югу, в частности, к юго-западу от Артемовска взяли Клещеевку бойцы ЧВК „Вагнер“. Фактически окружили с южной стороны Артемовск», — заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ. Глава региона дал соответствующее поручение штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР.

Захват дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Бахмуте (Артемовск), так как через эту трассу подвозятся боеприпасы и подкрепление. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «В данный момент идет борьба за то, чтобы перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. Это основная трасса, по которой гарнизон ВСУ в Артемовске получает снабжение и через нее вывозят раненых», — сказал Андрей Коц. Как объяснил военный корреспондент, российские военные все ближе к оперативному окружению Бахмута. «После захвата Соледара нам удалось выйти на северо-восточные окраины Артемовска. Есть продвижение к югу, в частности, к юго-западу от Артемовска взяли Клещеевку бойцы ЧВК „Вагнер“. Фактически окружили с южной стороны Артемовск», — заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ. Глава региона дал соответствующее поручение штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР.