23 января 2023

Военкор Коц объяснил, как ослабить ВСУ в Бахмуте

Военкор Коц: захват дороги в Константиновку ослабит ВСУ в Бахмуте
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Через дорогу из Бахмута в Константиновку ВСУ получают боеприпасы и вывозят раненых (фото из архива) Фото:
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Захват дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Бахмуте (Артемовск), так как через эту трассу подвозятся боеприпасы и подкрепление. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

«В данный момент идет борьба за то, чтобы перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. Это основная трасса, по которой гарнизон ВСУ в Артемовске получает снабжение и через нее вывозят раненых», — сказал Андрей Коц.

Как объяснил военный корреспондент, российские военные все ближе к оперативному окружению Бахмута. «После захвата Соледара нам удалось выйти на северо-восточные окраины Артемовска. Есть продвижение к югу, в частности, к юго-западу от Артемовска взяли Клещеевку бойцы ЧВК „Вагнер“. Фактически окружили с южной стороны Артемовск», — заключил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ. Глава региона дал соответствующее поручение штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР.

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Захват дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Бахмуте (Артемовск), так как через эту трассу подвозятся боеприпасы и подкрепление. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «В данный момент идет борьба за то, чтобы перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. Это основная трасса, по которой гарнизон ВСУ в Артемовске получает снабжение и через нее вывозят раненых», — сказал Андрей Коц. Как объяснил военный корреспондент, российские военные все ближе к оперативному окружению Бахмута. «После захвата Соледара нам удалось выйти на северо-восточные окраины Артемовска. Есть продвижение к югу, в частности, к юго-западу от Артемовска взяли Клещеевку бойцы ЧВК „Вагнер“. Фактически окружили с южной стороны Артемовск», — заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ. Глава региона дал соответствующее поручение штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР.
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