Власти ДНР заявили о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
В ДНР готовятся мероприятия, которые помогут Бахмуту перейти под российский контроль, подчеркнул Денис Пушилин Фото:
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Штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР дали задание подготовить Бахмут (Артемовск) к переходу под российский контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения. После — уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям», — уточнил Денис Пушилин в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила территории, которые находятся неподалеку от Бахмута. Например, был освобожден населенный пункт Краснопольевка. Кроме того освободили и Двуречье. Российский военный подчеркивал, что войска РФ уже почти вошли в Артемовск.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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Штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР дали задание подготовить Бахмут (Артемовск) к переходу под российский контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения. После — уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям», — уточнил Денис Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская армия освободила территории, которые находятся неподалеку от Бахмута. Например, был освобожден населенный пункт Краснопольевка. Кроме того освободили и Двуречье. Российский военный подчеркивал, что войска РФ уже почти вошли в Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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