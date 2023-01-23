Власти ДНР заявили о подготовке к переходу Бахмута под контроль РФ 23 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + В ДНР готовятся мероприятия, которые помогут Бахмуту перейти под российский контроль, подчеркнул Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР дали задание подготовить Бахмут (Артемовск) к переходу под российский контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения. После — уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям», — уточнил Денис Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская армия освободила территории, которые находятся неподалеку от Бахмута. Например, был освобожден населенный пункт Краснопольевка. Кроме того освободили и Двуречье. Российский военный подчеркивал, что войска РФ уже почти вошли в Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Штабу по оказанию помощи освобожденным территориям в ДНР дали задание подготовить Бахмут (Артемовск) к переходу под российский контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения. После — уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям», — уточнил Денис Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская армия освободила территории, которые находятся неподалеку от Бахмута. Например, был освобожден населенный пункт Краснопольевка. Кроме того освободили и Двуречье. Российский военный подчеркивал, что войска РФ уже почти вошли в Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям