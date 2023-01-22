22 января 2023

Врачи из Крыма приехали в Курган жить и работать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Два сосудистых хирурга перебрались из Крыма в Курган Фото:

В Курганском кардиологическом диспансере работают врачи-хирурги, переехавшие из Республики Крым. Специалисты рассказали, что их привлекли хорошие условия работы и высокий уровень оснащения курганских больниц. Видеоролик размещен в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте».

«Мы с коллегой переехали из Республики Крым. Были крайне заинтересованы высоким уровнем оснащения и профессионализма здесь, заинтересованностью в развитии эндоваскулярной хирургии. Нам предоставили очень хорошие условия для работы. В Курганской области какой-то невероятный уровень рентгенхирургического оснащения. Как правило, в областных центрах все ангиографы аккумулируются в одной клинике. Здесь семь клиник, которые имеют ангиографы. Это невероятно!» — рассказал сосудистый хирург Василий Прокопьев.

Его коллега Абдымомун Абдыкалыков отметил красоту города, а также шаговую доступность важных учреждений. Видеоролик правительство региона опубликовало в рамках серии материалов, посвященных 80-летию со дня образования Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области несколько лет регистрируются высокий дефицит кадров в здравоохранении и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. С 1 декабря в депздраве начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников.

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В Курганском кардиологическом диспансере работают врачи-хирурги, переехавшие из Республики Крым. Специалисты рассказали, что их привлекли хорошие условия работы и высокий уровень оснащения курганских больниц. Видеоролик размещен в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Мы с коллегой переехали из Республики Крым. Были крайне заинтересованы высоким уровнем оснащения и профессионализма здесь, заинтересованностью в развитии эндоваскулярной хирургии. Нам предоставили очень хорошие условия для работы. В Курганской области какой-то невероятный уровень рентгенхирургического оснащения. Как правило, в областных центрах все ангиографы аккумулируются в одной клинике. Здесь семь клиник, которые имеют ангиографы. Это невероятно!» — рассказал сосудистый хирург Василий Прокопьев. Его коллега Абдымомун Абдыкалыков отметил красоту города, а также шаговую доступность важных учреждений. Видеоролик правительство региона опубликовало в рамках серии материалов, посвященных 80-летию со дня образования Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области несколько лет регистрируются высокий дефицит кадров в здравоохранении и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. С 1 декабря в депздраве начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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