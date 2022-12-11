В курганском депздраве рассказали, как будут искать врачей через новый центр

В центр по трудоустройству медработников Курганской области поступило больше 10 обращений

Центр по трудоустройству медработников запустили в депздраве 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центр по трудоустройству медицинских работников в департаменте здравоохранения Курганской области, помимо публикации вакансий, будет проводить сбор, учет и анализ информации о вновь трудоустроенных специалистах и движении медицинских кадров. Он сформирован из действующих сотрудников депздрава и в него обратились уже более десяти медработников, желающих трудоустроиться, сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава.

«Центр по трудоустройству совместно с руководителями медицинских организаций организует сопровождение студентов и ординаторов, обучающихся по договору о целевом обучении с оформлением портфолио на каждого обучающегося. Он размещает объявления о наличие вакантных должностей медицинского персонала на ресурсах. Центром проводится мониторинг объявлений на соответствие предъявляемым к вакансиям требованиям и заработной платы», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU.

Также центр проводит отбор и обзвон соискателей, претендующих на трудоустройство по дефицитным должностям, с последующим направлением их для трудоустройства в медицинские организации региона. Ежемесячно будет вестись сбор, учет и анализ информации о вновь трудоустроенных сотрудниках и движении медперсонала в больницах. Центр сформирован из имеющихся штатных сотрудников департамента здравоохранения области, новые сотрудники не привлекались. С 1 декабря 2022 года на телефоны центра обратились по вопросам трудоустройства более десяти медицинских работников.

По данным на декабрь 2022 года, в больницы Курганской области требуется 187 врачей. Также имеется 255 вакансий среднего медицинского персонала. По вопросам трудоустройства можно обратиться в медицинские организации, телефоны: 8(3522)49-85-67, 8(3522)25-03-03, 122 (Центр по трудоустройству в медицинские организации Курганской области).

Ранее URA.RU писало, что в депздраве с 1 декабря начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. В Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируются высокий дефицит кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс на формирование резерва главврачей «Молодой руководитель».