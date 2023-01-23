Власти раскрыли, сколько денег полагается тюменцам от государства

В Тюменской области озвучили размеры социальных пособий на 2023 год

24 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Минимальное пособие от соцзащиты составит 436 рублей, а максимальное — 150 тысяч Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тюменской области озвучили размеры пособий от органов соцзащиты, которые в 2023 году будут получать тюменцы. Данные представлены на сайте областного «Центра обеспечения мер социальной поддержки». Минимальная выплата — 436 рублей, максимальная — 150 тысяч. «Размеры государственных пособий и компенсаций, предоставляемых через органы соцзащиты населения Тюменской области, в 2023 году. Выплаты отличаются размером районного коэффициента: для Уватского района — 50%, для остальных муниципалитетов — 15%», — сообщается на сайте «Центра обеспечения мер социальной поддержки». Тюменцам полагаются следующие выплаты: на ребенка до года (с учетом доплаты для обеспечения молочными продуктами) — 1308 и 1707 рублей соответственно;

аналогичное пособие на ребенка от года до двух — 872 и 1138 рублей;

пособие на ребенка — 436 и 569 рублей;

на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от алиментов — 726 и 947 рублей;

аналогичное пособие на ребенка до года — 1599 и 2086 рублей, от года до двух лет — 1163 и 1517 рублей. Без учета регионального коэффициента тюменцам положены следующие пособия: региональный маткапитал — 150 000 (на первого ребенка), 100 000 (на третьего и последующих);

ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, рожденных до 31.12.2022 — 14176 рублей;

ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет (50%, 75% или 100% от прожиточного минимума) — 7088, 10632 или 14176 рублей (по заявлениям, поданным до 01.01.23);

единовременное пособие при возникновении поствакцинального осложнения — 10 000, в случае смерти — 30 тысяч;

ежемесячная компенсация при возникновении поствакцинального осложнения — 1565 рублей.

В Тюменской области озвучили размеры пособий от органов соцзащиты, которые в 2023 году будут получать тюменцы. Данные представлены на сайте областного «Центра обеспечения мер социальной поддержки». Минимальная выплата — 436 рублей, максимальная — 150 тысяч. «Размеры государственных пособий и компенсаций, предоставляемых через органы соцзащиты населения Тюменской области, в 2023 году. Выплаты отличаются размером районного коэффициента: для Уватского района — 50%, для остальных муниципалитетов — 15%», — сообщается на сайте «Центра обеспечения мер социальной поддержки». Тюменцам полагаются следующие выплаты: Без учета регионального коэффициента тюменцам положены следующие пособия: